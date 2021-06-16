港珠澳大橋300個港澳私家車配額　6月23日起重新接受申請

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-16 18:25

港珠澳大橋2018年通車，首批300個往來港澳的香港跨境私家車常規配額，將於今年10月底到期。運輸署表示，有關配額將於6月23日重新接受申請，公司和個人配額各佔150個，配額持有人，預計最早可於10月24日起陸續使用大橋，有效期3年。

號稱國家級工程的港珠澳大橋，通車至今車流稀少。（資料圖片）

運輸署表示，香港配額將於6月23日上午9時接受申請。重新接受申請的名額共有300個，公司及個人名額各佔一半。配額持有人預計最早可於10月24日起，陸續使用大橋，期間可無限次經大橋進出澳門市內，有效期至2024年10月23日，及後將再次接受申請，以讓更多人受惠。

今次配額的申請資格維持不變，當中公司配額供在港澳兩地均有註冊的公司，或在澳門有關連公司的香港註冊公司申請；而個人配額則是讓在澳門從事受薪工作或開設公司的香港永久居民申請，申請人可親身或經代理人透過投遞、互聯網或郵寄向運輸署遞交申請。

若錄超額申請 將抽籤決定先後次序

若申請數目超出擬發出的300個配額，運輸署會按申請類別，以抽籤決定處理每宗申請的先後次序，再向申請人發出處理申請邀請，直至有關類別配額額滿為止。

運輸署又提醒，大橋主橋位於內地水域，按屬地原則將根據內地法律管理。為方便來往港澳車輛使用大橋，內地政府不會要求港澳車輛及司機，取得內地正式的牌證及配額，但有需要取得有關車輛及司機的基本資料作備案，以及發出電子臨時車輛牌證及臨時駕駛許可。

而涉及香港跨境私家車的申請，所有港澳牌證及內地備案手續均由本港運輸署統籌。運輸署會在取得牌證申請人同意後，將申請人或公司、車輛及司機資料，分別轉交澳門及內地政府，完成相關政府機關所需的手續。