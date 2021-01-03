港珠澳大橋日逾200人北上　回鄉市民：經珠海隔離少7日｜新冠肺炎

近日不少市民提早過關準備回鄉過農曆年，以應付過關所需的隔離政策，更令深圳灣口岸出現大排長龍的情景。相較之下，今日（3日）位於港珠澳大橋的香港口岸就顯得相當冷清，隔一段時間才有一兩名市民進入大堂辦理過境手續。有市民為避免深圳灣人流特意前來，唯未能購買直通車票撲空；有留學生趁假期及網上教學，回鄉過農曆新年。

翻查入境處12月1日至1月2日的數據，經港珠澳大橋香港口岸出境的人流一直偏低，當中12月9及13日的單日出境人次為327，已為全月高峰，而且兩日的出境人次主要為港人，均超過300人次。其餘日子均維持於200多人次，當中元旦日更為上述時段中最低，僅217人次。

無事先網上買往珠海車票 臨急轉深圳灣過關

打算回深圳的馮女士有朋友於昨日（2日）於深圳灣口岸過關回鄉，並告知馮女士深圳灣過關人流極多。馮女士考慮後，決定經港珠澳大橋回珠海後，再回深圳，惟到達港珠澳關口後，卻未能購買直通車車票，未能過境。由於通關所需的核酸證明僅有效24小時，馮女士只好匆忙搭的士趕回深圳灣，並希望可趕在關口關閉前過關。

翻查資料，現時市民如希望乘搭大橋穿梭巴士，必須事先網上購網，現場不設售票處。

馮女士準備經港珠澳大橋口岸時，才知現場無賣往珠海車票，決定急轉深圳灣口岸。王海圖攝

在香港讀書的中國留學生張小姐趁著假期，打算回鄉過年。根據珠海的隔離政策，入境人士僅需隔離14日，張小姐指所有隔離措施都由政府安排，而自己住14天後便可以自由活動。

對於何時回來香港，張小姐指視乎學校安排，如保持網上教學更可能長時間都不會回港，而回港時則希望不用再接受隔離。