染疫少女家中急凍鱷魚肉包裝存病毒　衞生署再抽驗90樣本均呈陰性

社會新聞
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天水圍天盛苑一名17歲少女早前確診新冠病毒，並帶有N501Y變種病毒，其母親及姊姊隨後相繼確診，惟至今源頭仍未明。衞生防護中心昨（15日）指，在周一（14日）於患者家中雪櫃一包泰國急凍鱷魚肉包裝表面驗出新冠病毒，「樓上」同日晚上發聲明承認樣本屬公司產品，客人如有疑慮可退貨。

衞生防護中心昨再前往患者家中抽取90個樣本，大部份屬雪櫃的食物及包裝樣本，今日（16日）公布所有檢測結果對新冠病毒均呈陰性。

少女打開雪櫃時曾打噴嚏

該名感染變種病毒的17歲少女，居於天水圍天盛苑，本月初證實確診。經化驗後，衞生防護中心昨公布，發現其家中雪櫃一包泰國急凍鱷魚肉包裝表面驗出新冠病毒，消息人士則透露，該名少女在打開雪櫃時，曾經打噴嚏。

香港大學公共衞生學院教授潘烈文今早在港台表示，難單憑一個冷凍包便證明是染病源頭，惟亦無法排除是感染者污染環境與否 。

衞生防護中心今日下午再公布，昨日再前往少女家抽取90個樣本，大部份都是雪櫃的食物及包裝，所有樣本結果對新冠病毒都呈陰性。

「樓上」昨日晚上發聲明承認該款急凍鱷魚肉樣本屬公司產品，客人如有疑慮可退貨。《香港01》記者今早曾以顧客身份到天水圍分店視察，店內人流不絕，至中午時份未見有客人要求退貨，不少人仍在選購急凍食品。

有客人指已將鱷魚肉吃光，不感擔心：「洗乾淨佢就得啦， 外邊咋嘛，入邊唔係吖嘛！」，另亦有客人決定暫時停買急凍貨。

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