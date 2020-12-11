香港都會大學｜公開大學改名簡稱都大HKMU　冀發展空間較大

香港公開大學宣布，完成就新校名的審議及評選程序，從1,100個新校名建議中，選定新校名為「香港都會大學」，英文名為「Hong Kong Metropolitan University」，暫簡稱「HKMU」。校長黃玉山指，「都會」一字具包容性、學術上亦較中性，大學將來發展空間較大，不會因校名受限，更可反映香港是世界大都會、學校多元活力。 校方會將交決定提予教育局，呈上立法會修例，預計最快數月、最遲一年內可使用新校名。而校方稍後將舉辦新校徽設計比賽。

公開大學創校初期主要提供遙距教育，至2000年起開辦全日制課程，之後更加入大學聯招，至今年8月宣布公開招攬新校名建議。（資料圖片）

公開大學今年8月公開招攬新校名建議，一度成為港人的熱話。公大校長黃玉山、學術副校長關清平、副校長（資源及發展）呂汝漢，以及大學重新命名評選委員會秘書梁汝照，今日（11日）召開記者會，公布大學新名稱為「香港都會大學」。

曾獲建議包括「獅子山大學」、「香港九龍大學」



黃玉山表示，公開大學校董會約兩年前啟動重新命名工作，諮詢校內外人士意見後，收集到逾1,100個新校名建議，其中49%建議來自公眾、26%來自校友及學生，22%來自公大教職員。整體沒重覆的校名建議約有數百個，如「香港九龍大學」、「香港都會大學」、「香港東方大學」、「香港弘仁大學」、「香港應用大學」、「獅子山大學」、「香港紫荊大學」等。

公開大學公布大學新名稱為「香港都會大學」。（公大記者會截圖）

委員會經三輪篩選後，在11月選出3個選擇，經諮詢語文專家認為沒有歧義後，校董會昨日就三建議討論，一致決定採用「香港都會大學」（Hong Kong Metropolitan University），簡稱暫為「HKMU」。

「香港都會大學」名稱有二十多人提議

關清平說，「香港都會大學」名稱有二十多人提議，為最多人建議的校名，建議者包括教員、校友及學生等。黃玉山解釋，公大屬綜合性大學，非單純文科或理科大學，「都會」一字具包容性、學術上亦較中性，大學將來發展空間較大，不會因校名受限，更可反映香港是世界大都會、學校多元活力。

公大副校長（資源及發展）呂汝漢表示，目前只是校董會通過新校名建議。（資料圖片）

副校長（資源及發展）呂汝漢表示，目前只是校董會通過新校名建議，實際須立法會通過大學條例的程序，才可使用新校名。在正式採用新名稱前，大學將繼續使用「香港公開大學」校名。



黃玉山說，初步估計新校名最快數月，最長約一年內可使用新校名，大學將設校名更新過渡期，屆時教職員卡片及文件上，會註明學校原稱為「公開大學」。

校徽須同步更改 稍後辦比賽收集建議

因應校名轉換，大學稍後會舉辦比賽收集新校徽建議，而實際改新校名的日期，會視乎立法會完成修例及新校徽「誕生」時間。至於「公誠毅樸，開明進取」校訓則暫沒打算更改。已畢業學生，日後可向公大申請文件，證明「香港都會大學」等同「公開大學」。



反修例風波及疫情先後夾擊，被問到公大收生有否受影響時，黃玉山稱，一年級內地新生人數比往年下跌，但二年級及三年級的內地生反而增加，故新增內地學生與去年相若，而公大今年整體在校生人數比去年更多，校方會密切留意收生情況。