專訪│公開大學接1,100個新校名提議　呂汝漢：料本年內選出

因應教學內容轉變，由原先遙距教育，變成自2000年起開辦的全日制課程，後來更加入大學聯招，為減少誤會及一改形象，公開大學早前邀請公眾為學校建議新校名，接獲逾1,100建議。 公開大學副校長呂汝漢接受《香港01》訪問時透露，「大學名稱評選委員會」正進行審議及評選階段，目標是今年內有最終結果，屆時將啟動修改大學條例的程序，並呈交立法會作正式審批。另外，今年三月由東華學院回歸公大，主掌公大在大灣區發展的呂汝漢透露，正積極跟進成立肇慶分校事宜，料分校最快2023年開始招生。

公開大學副校長（資源及發展）呂汝漢。（梁鵬威攝）

公開大學今年8月公開招攬新校名建議，一度成為港人的熱話。公開大學副校長呂汝漢解釋，公開大學成立約30年，初期主要提供遙距教育，但自2000年起開辦全日制副學士課程，2007年加入JUPAS聯招招生，惟不少人至今仍以為公大只提供遙距課程，令畢業生求職、大學對外交流及尋求發展機會時常遇障礙及誤會，故諮詢持份者後決定更改校名。

「公開」二字影響畢業生見工 進行研究或交流亦易有誤會

他說，「『公開』這兩字，不論是國內或海外都當成提供遙距課程的機構，影響畢業生見工，大學想與其他大學進行研究或交流時都易有誤會，所以諮詢不同持份者後決定重新命名。」

呂汝漢說，「大學名稱評選委員會」正進行審議及評選工作，目標是今年內決定到新校名。（梁鵬威攝）

新校名提議「千奇百趣」涵蓋地區、古文、甚至政治



呂汝漢形容，校方接獲超過1,100新名稱建議涵蓋地區、古文、甚至涉及政治含意，可算是「千奇百趣」。除了網民當時熱議的「何文田大學」，亦有人參考台灣輔仁大學校名，舉出與中國孔孟思相關的建議。

呂汝漢透露，委員會正忙著選出數個反映到公大特質、沒歧義或諧音的建議，交予大學校董會審批，之後要啟動修改大學條例，再呈交立法會正式審批。校內程序料在今年內完成。

呂汝漢直言，本學年公大本科生源明顯減少，幸公大留意到香港去年的情況，決定「變招」，轉為錄取更多研究生，拉上補下情況下收生情況屬可接受水平。（梁鵬威攝）

內地生源大減 由每年數百減至數十人 公大變招保整體收生

疫情下境外生來港意慾大減，他直言，本學年公大本科生源明顯減少，未來開辦課程將會更加審慎，「無把握要延後才開。」他舉例指，以往內地新生每年可達數百人，今年只有數十人，幸公大留意到香港去年的情況，決定「變招」，轉為錄取更多研究生，拉上補下情況下收生情況屬可接受水平。

去年我們錄取的內地生人數較多，加上制定收生預算時，本港已有社會運動，考慮到內地本科生家長或認為子女未必足夠成熟應對情況，反而研究生可以，所以我們去年已下調本科生的收生預算及學額分配。 公開大學副校長呂汝漢

香港公開大學（肇慶）分校料最快2023年開始招生

呂汝漢由東華學院回歸公大，主責行政工作，其中一個重要項目，是負責公開大學在大灣區的發展，公大今年4月與肇慶市人民政府及肇慶學院簽署協議，三方共同籌辦香港公開大學（肇慶）分校，選址在廣東省肇慶市新區，佔地約2,500畝，建設用地佔約500畝。分校定位為應用型教學研究綜合大學，會按公大教學經驗及需要，主要採英語教學。



呂說，內地辦學需時申請，平均需要兩至六年，目前期望肇慶分校最快2023年可完成籌備並開始首階段招生，首四年計劃目標招收約4,000名學生，再分階段逐步增至約10,000名在校學生。