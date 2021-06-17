DSE 2021｜考評局試行以SMS發放成績　下周一將綵排向考生發短訊

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-17 15:39

中學文憑試（DSE）下月放榜，考試及評核局今年首度試行以手機短訊，向考生發放成績。考評局今（17日）表示，將於下周一（21日）向考生發出提示訊息「綵排」，考生當日早上11時前，若仍未收到短訊，可聯絡所屬中學或公開考試資訊中心，確認登記的手機號碼。考生在7月12日或之前，仍可更新已登記的手機號碼資料，以確保能在7月21日放榜日收到放榜成績。

考評局今日表示，今年會試行以短訊方式，讓考生查看其成績，暫定在7月21日放榜日及8月18日成績覆核結果公布日，於該兩日上午9時，向已登記新服務的考生發放成績結果。考評局強調，有關短訊並不能代替「成績通知書」，學校考生仍需回校領取成績單，自修生的通知書，則會依舊透過郵遞寄出。

發訊者會標示為「HKEAA」作識別

考評局下周一將會預先綵排新做法，考生當日上午9時起，將會收到當局的「提示訊息」，發訊者則會標示為「HKEAA」以作識別，即考評局的英文簡稱。若考生當日早上11時仍未收到相關提示訊息，可聯絡所屬學校、自修生則可聯絡公開考試資訊中心，確認登記的手機號碼。

考生及自修生亦可於7月12日或之前，分別透過學校或文憑試網上服務更新已登記的手機號碼資料。