曾俊華評香港教育：點解我哋仲要有DSE？　力倡STEM成為主流教育

撰文： 陳嘉慧 最後更新日期： 2021-05-31 07:00

「19世紀的課室、20世紀的老師、21世紀的學生。」前財政司司長曾俊華在接受《香港01》等傳媒訪問時表示，本港STEM（科學、科技、工程及數學）教育硬件配套充足，但對於教師的培訓則相對較少。他表示，以自己的經驗理解，官僚體制下教育就如一艘航空母艦，由上而下推行政策看似很快，但要大幅度轉向卻很困難，因此希望透過社會資源，從草根層面推動改變，包括慈善機構「薯片叔叔共創社」在今年暑假推出教師培訓計劃及供學生參與的虛擬機器人大賽。

曾俊華指出，現時本港STEM教育硬件配套充足，但對於教師的培訓則相對少一點，「單憑科技硬件配套，不能帶領學生走得太遠。」（陳嘉慧攝）

前財爺曾俊華離開「熱廚房」後仍活躍於商界和社會，2018年創辦慈善組織「薯片叔叔共創社」，以支持創新企業發展出有關生活、學習和工作的創新解決方案。

19世紀課室、20世紀老師、21世紀學生

政府近年強調STEM教育，加大對學校提供資助，不少學校都各自推動一些校本STEM課堂和或活動。曾俊華亦表示，STEM是21世紀必備的技能，編程語言更是現今世界的「通用語言」（universal language）。然而，他指現時本地STEM教育仍主要以課外活動形式推行，有些學校甚至僅為資優學生提供STEM教學，而且女生接觸STEM的機會亦較少，他認為STEM應如中英文科般，作為「主流教育」。

曾俊華亦指出，現時本港STEM教育硬件配套充足，但對於教師的培訓則相對少一點，「單憑科技硬件配套，不能帶領學生走得太遠。」他直言，很多教師當年讀書時未必修讀過相關科目，未必接受過相關培訓，形容情況猶如「19世紀課室、20世紀老師、21世紀學生」。

「點解我哋仲要有DSE？」

曾俊華進一步指，本地教育思維仍然被DSE等測驗考試控制，「點解我哋仲要有DSE？我唔明白。」他繼而反問：為何要以考試來篩選學生？是否因為資源問題？他坦言，自己亦受益於應試教育，但認為大學應該人人都可按興趣入讀。他又指，現時人均壽命更長，知識改變更快，學習資源不應只局限在人生前20年，應該分散至40歲、60歲時也能再讀。

曾俊華進一步指，本地教育思維仍然被DSE等測驗考試控制，「點解我哋仲要有DSE？我唔明白。」（陳嘉慧攝）

推動改變困難嗎？有多年從政經驗的曾俊華表示，以自己對官僚架構的了解，教育體系就如一艘航空母艦，資源充足，由上而下推行政策看似很快，但要大幅度轉向卻很困難，且會觸及不少既得利益者。他說，自己希望做的，是由下至上，從草根層面在不同的小範籌中推動改變，以「重塑教育」。

教師移民潮 曾：教育是社會橫切面

作為重塑教育的第一步，薯片叔叔共創社今年暑假推出「混合學習教師培訓計劃」及「CoderZ League：國際虛擬機器人大賽」，分別為老師提供有關混合面授課堂與電子學習的培訓機會，以及為學生提供學習編程、參加國際比賽等機會，擴闊老師和同學的學習機會和國際視野。曾俊華強調，老師和學生一齊學習更有效益（cost effective），而老師的專業培訓和自主學習亦越來越重要。

曾俊華（左二）強調，老師和學生一齊學習更有效益（cost effective），而老師的專業培訓和自主學習亦越來越重要。（陳嘉慧）

面對近期本港政治環境變化，不少教師選擇移民。曾俊華認為教育是社會的橫切面，社會正發生的事情在校園中亦有所影響，教師對自己子女的教育會更為敏感，追求他們所認為更適合的發展是必然的事，但進一步發展如何仍然言之尚早。