DSE 2021｜累計7考生檢疫中心考9科　有人帶漏手錶獲增報時次數

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-08 18:30

疫情下，本屆中學文憑試（DSE）累計有7名考生因需接受強制檢疫，最終在檢疫中心應考，涉及9個科目的筆試。考評局回顧檢疫中心考核安排，透露約10名考務人員進入檢疫中心協助監考，有檢疫考生更因太匆忙被帶往檢疫，帶漏眼鏡、手錶，最後由監考人員為他增加報時次數。至於聆聽考試，則因不設特別室，考評局特別在試前預備座枱收音機放考室窗外，供考生使用。

▼考評局首次在竹篙灣檢疫中心設試場▼

2021年DSE筆試在上月20日結束，考評局今日分享首次在竹篙灣檢疫中心設試場的情況。本屆累計7名考生在檢疫中心應考，合共涉及9科筆試。考評局為配合檢疫中心環境及防疫安排，在不影響考試公平下，將部分考試程序、物資及人手安排作調適，包括招募了約10人監考，其中有退休教師及考評局職員。

考生匆忙檢疫帶漏眼鏡手錶

由於部份考生試前一晚才獲悉需檢疫，考評局形容，同事需與時間競賽，連夜聯絡相關部門、考生及學校進行申請手續，準備試卷及物資等。有考生因過於匆忙，將眼鏡及手錶留在家中，考務人員最後特別增加報時次數，方便考生分配時間答卷。

一般聆聽試場設特別室，供收音機接收出問題的考生使用，但檢疫考生不能隨意進出房間，故考務人員在每個考室窗外放有調較至正確頻道的座枱式收音機，供考生備用。（資料圖片）

窗外放調好頻道收音機供聆聽考生備用

語文聆聽試場一般設特別室，供收音機接收出問題的考生使用，但考慮到檢疫中心考生不能隨意進出房間，故考務人員在每個考室窗外放有調較至正確頻道的座枱式收音機，如考生考試期間遇到接收問題，可即時用座枱式收音機繼續應考。

由於檢疫考場屬「Dirty Zone」，考務人員須穿全套保護衣，試場主任在考室外以擴音器向考生宣讀考試相關指示，監考人員則在房外監察及協助考生。所有監考人員須在4月底筆試開考前，接受衞生防護中心舉辦的防疫訓練，學習正確穿卸個人防護裝備及檢疫注意事項。考生會先被檢疫心員帶到考室上層休息室，再由試場主任指示到下層考室。

考評局招募了約10名考務人員在檢疫中心擔任監考工作。（考評局圖片）

退休副校申請監考：盼考生日後安然渡逆境

西貢崇真天主教學校（中學部）副校長張錦新是檢疫中心監考人員之一。他說，擔心檢疫中心無足夠監考人員故申請出任，希望盡力為考生提供公平考試機會。他直言，檢疫中心監考並不輕鬆，炎熱天氣下身穿保護衣是一大挑戰，相信檢疫應考經歷可助考生成長，「日後面對逆境時也能安然渡過。」