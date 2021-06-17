七日內第三次零確診　專家：一周內如無新個案可商討通關

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-17 18:26

本港疫情平穩，衞生防護中心公布，今天（17日）無確診個案，亦即已連續12天無本地源頭不明個案，也是七日內第三度「零確診」。 呼吸系統科專科醫生梁子超認為，患有alpha變種病毒(即源於英國變種)的少女一發病後，自己便去做檢測，或因此而無造成社區傳播，若未來一周都無新個案，風險亦應已解除，屆時政府有條件放寬社交距離措施，其至與內地、澳門商討通關措施。他又認為，部分只准許已打針人士進入的場所，也有條件接待未打針的客人。

▼染變種病毒少女家姐中招，行蹤一覽▼

+ 10 + 10 + 10

衞生署衞生防護中心公布，截至6月17日零時零分，本港沒有錄得新增確診個案，至今本港個案累計仍為11 882宗（包括11 881宗確診個案和一宗疑似個案），而初步確診則少於5宗。換言之，本港在過去7日第三次零確診，而過去14天（6月3日至16日）累計報告33宗個案，包括3宗本地個案，其中1宗源頭不明。

觀察多一星期檢視風險

梁子超表示，患有Alpha變種病毒的17歲少女，在6月2日發病，發病翌日便去做檢測，或因此無在社區造成繼發性傳播，而本港近月檢測量仍大，但沒有發現其他個案，「再有個案嘅機會細咗」，不過仍應觀察多一周，「如果無相關個案，風險就應該過咗。」

呼吸系統專科醫生梁子超認為本港現時接近清零，如一周內無新個案，政府有條件逐步放寬社交距離措施。 （資料圖片）

他認為本港現時確診個案「接近清零」，如一周內無新個案，政府有條件逐步放寬社交距離措施，例如限聚令、食肆營業時間等，部分只准許已打針人士進入的場所，例如酒吧、卡拉OK等，也有條件接待未打針的客人，「打針嘅人係少數，如果（只能接待）很少客人，無法持續營運。」

可參考內地做法 部份地方毋須打針也可進入

梁子超又指出，內地無疫情的地方，很多活動都可恢復，亦無要求市民一定要接種疫苗，香港放寬社交距離措施時，也應基於疫情評估，不一定要用「疫苗氣泡」的方式去放寬。

圖為深圳灣口岸。 （資料圖片）

他又指出，政府亦可與內地、澳門商討通關，因為三地風險相若，即使不檢疫也不會帶來很大風險。他批政府容許外國高風險、中風險等地人士在打針後來港可縮短檢疫期，是「必然會出事」的做法，因為香港與該些地區疫情差距大，「個差距遠超於疫苗可以提供嘅保障」，提醒政府留意輸入風險，尤其在暑假期間，不同國家的留學生都會返港，為香港帶來疫情傳播風險。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為疫苗氣泡亦可再考慮擴大。（資料圖片／李澤彤攝）

而政府專家顧問、中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌就認為，17歲少女確診至今未滿21天，未知是否有隱形社區傳播鏈。至於能否再放寬社交距離措施，他就指在更多人接種疫苗後可以考慮，而疫苗氣泡亦可再考慮擴大。他並稱，目前醫院管理局仍要求已接種疫苗人士，入院作檢查或洗血等治療前，需先留深喉唾液，「這方面可以解除。」