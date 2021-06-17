劏場大王認藏可卡因　求情稱兩度發現妻出軌壓力大　案押後判刑

撰文： 郭顥添 最後更新日期： 2021-06-17 16:59

有「劏場大王」之稱的商人尹柏權，其於跑馬地寓所去年有女子墮樓身亡，警方往調查後發現尹身上有可卡因，尹因而被藏毒等罪，案件今(17日)在東區法院再提訊，尹承認兩項罪名，求情透露他曾兩度發現其妻出軌，加上兒子曾因自殘受傷，尹承受極大精神壓力下接觸毒品。裁判官羅德泉把案押後至下月8日判刑以候被告的感化官報告，被告准繼續保釋。

警方調查墮樓事件揭發藏毒

被告尹柏權(59歲，商人)，承認一項藏毒及一項管有適合及擬用作吸服危險藥物的器具罪，指他於去年7月26日在跑馬地樂活道禮頓山一單位內，管有微量可卡因，並在同日同地管有2個塑膠飲管及玻璃管，內有金屬網而組成的玻璃瓶。

控方案情指，案發當晚一名女子墮樓，警方到被告所住單位調查時，在被告褲袋內發現該些毒品及用具。據悉，墮樓女子當時是被告的同居女友。

兩次發現妻子出軌

辯方求情稱，被告是地產商人，熱心公益，是苗圃行動的名譽理事，亦常損款予內地生。他過往曾發現其妻子兩次出軌，他十多年前曾發現其妻與與髮型師有染，後來與妻子復合，但又再發現妻疑與一名廚師有關係，被告的兒子亦曾因自殘而受傷，這些事件均令被告承受很大打擊，在巨大壓力下才會接觸可卡因。律師指事件發生接近一年，被告受著很大壓力，望法庭能考慮罰款或非拘禁式刑罰。裁判官決定先取報告後判刑。

案件編號：ESCC2778/2020