調查：港蟬聯全球外派僱員生活費用最貴城市　廣州首躋身全球十大

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-17 19:01

本港物價高昂，有人力資源管理顧問機構調查指，香港再次成為全球外派僱員生活費用最高的城市。調查又表示，雖然本港租金下跌，匯率亦趨疲弱，但不少多項日常商品價格仍高於其他國家及地區，包括一杯咖啡及一公升汽油等，均為多個主要城市中最高。 另外，調查指中國內地經濟在疫情時期迅速反彈，令人民幣在過去一年走強，因此外派僱員在大部分中國城市的生活成本較往年更為昂貴，其中廣州更首次躋身全球首10名。而全球第二名外派僱員生活費用最高的城市則為東京，比去年調查上升一位。

ECA International亞洲區域總監關禮廉。（ECA International提供）

ECA International今日（17日）發表最新的外派僱員生活費用研究，調查於今年3月進行，涵蓋121個國家中的208個城市。調查指，本港蟬聯全球外派僱員生活費用最高的城市。根據調查中日常商品價格調查顯示，在香港、紐約、倫敦及悉尼之間，本港一杯咖啡店咖啡、一公升汽油、一公升牛奶及一年健身會籍，均是四個城市中最高。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，雖然與歐元及人民幣等多個主要貨幣相比下，港元在過去一年表現相對走弱；紐約也面對相似情況，其排名由第二位下降至第四位，惟香港則仍名列榜首。

在亞洲區方面，東京排名超越紐約，位列全球第二位；而大部份中國城市的最新排名皆有所上升。關禮廉認為，中國經濟在疫情時期迅速反彈，珠江三角洲對許多國際企業而言仍具吸引力，其中廣州和深圳的租金相對高昂，加上當地的房產需求不斷增長，因此這些城市對外派僱員來說相當昂貴。

疫情衝擊 多個城市名次大跌

機構又指，在新冠肺炎疫情出現前擁有大量海外遊客到訪的城市，其排名有所下降，因其經濟因國際旅行受到嚴重限制而備受打擊，並舉例指泰國曼谷下跌了11位至第34位，而越南河內則下跌了20位至第115位。

全球其他城市方面，由於美元有一段時間持續處於低位，令美國城市的排名出現下降，三藩市跌出全球前10名至第15位，而紐約則下跌兩位至全球第四位。而由於歐元及英鎊走勢強勁，不少歐元區與英國的城市排名也有所上升。