消費券｜用AlipayHK登記　做齊3件事可獲1萬元獎賞、iPhone12 Pro

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【電子消費券 / 八達通 / AlipayHK / WeChat Pay HK / Tap & Go拍住賞】財政司司長陳茂波周五（18日）公布消費券計劃的申請安排，7月4日可登記領取，最快8月1日收款。4間電子支付營辦商之一的AlipayHK，推出總值10億元獎賞優惠，包括可於合作商戶中挑選獎品，最高價值5,000元；而每月消費次數最多的頭10位用戶，AlipayHK將額外送出港幣5000元獎賞，用戶參與活動有機會獲得iPhone 12 Pro Max。

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AlipayHK指，與超過100間商戶推出超過10億元獎賞優惠。成功登記及領取消費券的用戶，可於近100間商戶中揀選最多5份心儀獎賞禮遇，最高總值5,000元，包括超級市場、連鎖餐飲集團等。

iPhone 12 Pro Max

此外，用戶可分享活動頁面給朋友，如成功分享予3位好友可中額外揀選多1份獎賞、5位好友可再額外揀選獎賞，最多可獲7份。分享次數最多的頭10位用戶可各享iPhone 12 Pro Max 一部。

於消費券使用期間，登記以AlipayHK收取消費券之用戶每月消費次數最多的頭10位用戶，AlipayHK將額外送出港幣5000元獎賞

電子消費券優惠一覽（香港01製圖）

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