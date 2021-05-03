記協新聞自由指數創新低　料不利因素持續、「仍未到底」

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-03 14:56

政府近月以打擊「起底」為由收緊查冊，惹來多個界別反對，並引起損害新聞自由的疑慮。今日（3日）是世界新聞自由日（World Press Freedom Day），香港記者協會公布最新的「新聞自由指數」，顯示新聞從業員對香港新聞自由的評分急跌，創下歷史新低，僅32.1分，按年跌4.1分，當中85%傳媒行業受訪者認同，政府是打壓新聞自由的源頭；91%認為新聞自由整體情況較一年前差。 記協認為，香港的新聞自由過去一年急劇惡化，政府持續打壓新聞業界，警方闖入新聞機構搜查，又起訴追尋真相的記者，各部門收緊查冊措施等，令採訪工作變得寸步難行。 記協主席楊健興坦言，現時情況是入行以來最差，而且不利因素會持續，新聞自由不斷向下沉，而且可能仍未到底，正走向內地的模式，成為政府管治的一部分。

記協最新「新聞自由指數」創新低，僅有32.1分。（香港01攝）

「新聞自由指數」調查於今年二至三月間進行，反映過去一年對新聞自由的評價，分為公眾和新聞從業員兩個部分，並以0至100評分。公眾方面成功以電話方式，訪問了1,023公眾人士；新聞從業員方面則收回367份問卷。

公眾部分方面，指數為42.6分，按年略升0.7分。記協指，回升的主因是反修例運動引發的警民衝突情況減少，記者在前線遭遇暴力對待的危險相應降低。調查顯示，公眾人士對「記者採訪時受到人身威脅」的一項評分大幅提高，由3.3分﹙10分為滿﹚，升至4.1分。

不過調查亦顯示，其餘三項評分仍急跌0.5至0.9分，包括是否有足夠法例確保新聞記者採訪時可以順利獲取所需資訊（跌0.5分）;傳媒發揮的監察功效（跌0.9分０；傳媒立場取態的多元化程度（跌0.5分）。

新聞從業員方面，指數為32.1分，較2019年大跌4.1分，調查顯示，連同2019年，兩年間已累積下跌了8.8分。記協解釋，主要原因是在多項問題的分數均顯著下跌，包括批評特區政府及中央政府時有所顧慮的情況，前者跌0.9分，後者則跌0.7分；是否有足夠法例確保新聞記者採訪時可以順利獲取所需資訊，下跌0.6分；傳媒發揮監察的功效，以及立場取態的多元化程度，亦同樣跌0.6分。

記協認為，在港區國安法訂立後，香港的新聞自由過去一年急劇惡化。（羅君豪攝）

另外，調查亦就過去一年的五件事，問受訪新聞從業員，是否認為該事損害新聞自由，結果五宗事件均被絕大部分受訪者評為對新聞自由有損害，包括訂立港區國安法﹙99%認為有損害﹚；警方搜查壹傳媒大樓﹙98%﹚；警方修改通例內傳媒代表定義，不承認記協、攝記協簽發證件﹙98%﹚；港台鏗鏘集編導蔡玉玲查車牌作採訪用途，被警方控告查冊時 作虛假陳述﹙99%﹚；以及有線電視新聞部大規模裁員﹙96%﹚。

記協主席楊健興（中）形容，新聞自由｢向下沉，仲要唔知到底未｣。（羅君豪攝）

記協主席楊健興認為，新聞自由受到多方面侵蝕，國安法影響廣泛嚴重。他表示，自已八十年代入行，現時是最差的情況，形容新聞自由「向下沉，仲要唔知到底未。」他又認為，本港新聞模式會逐漸走向內地的模式，成為政府管治的一部分，削弱監察能力。

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楊健興：記者查冊並非公民抗命

官員近期接連批評傳媒業，特首林鄭月娥更預告要加強規管，她亦就蔡玉玲案件稱，記者不應「違法達義」，有良好意願亦要守法。楊健興批評，林鄭說法誤導公眾，因為「違法達義」是含有公民抗命，但記者查冊並非抗命。他續稱，隨著政府收緊查冊、訂立國安法，以及擬規管假新聞，都清楚可見不利因素會持續下去。

中大新聞與傳播學院教授蘇鑰機囑咐，即使面對自由空間收窄，記者最重要是秉持專業態度面對，應做的便繼續做，依從業界道德操守。