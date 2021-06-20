撰文： 黃穎津 最後更新日期： 2021-06-20 13:34

港鐵紅磡站屯馬線新月台今日（20日）啟用，東鐵線乘客於紅磡站轉乘西鐵，需要經車站大堂前往新月台層，才能轉乘西鐵線，按記者現場實測，轉線約需步行3.5分鐘。 有乘客表示，轉車路線僅需步行數分鐘，「睇兩睇都過啦」，認為可以接受。也有乘客指出月台新設洗手間相當方便。而有關紅磡站曾出現剪鋼筋等工程問題，有人表示不擔心，認為「唔需要投鼠忌器」；亦有人說視察後「都冇冧」，故感到安心。

▼記者視察紅磡站屯馬線新月台▼

記者今早（20日）到紅磡站屯馬線新月台視察。乘客在走出車廂後，便有工作人員手持指示牌，指引乘客經車站大堂轉乘東鐵。記者現場從東鐵線以正常步速前往新月台，需時約需3.5分鐘。

莫先生笑稱：「又唔係呢個站行去嗰個站咁遠，幾分鐘咋嘛，睇兩睇都幾分鐘啦！」 （鄭子峰攝）

紅磡站曾涉剪鋼筋醜聞 市民：唔需要投鼠忌器

乘客莫先生在紅磡站入閘乘搭西鐵，他指新月台位置比以前更方便，「一入閘即到」。而莫先生平日間中亦會從紅磡站轉乘東鐵線，但他認為即時轉線要多步行3分鐘亦沒有問題，笑稱：「又唔係呢個站行去嗰個站咁遠，幾分鐘咋嘛，睇兩睇都幾分鐘啦！」莫先生亦對將啟用的屯馬線相當期待，稱「去烏溪沙唔使左轉右轉」。被問及紅磡站擴建月台層曾捲入剪鋼筋等醜聞，莫先生則稱：「屋企裝修都會有問題，經常會發生，唔覺得要將呢件事放大。」莫先生又補充，若工程問題是出於人為，便要有人承擔責任。但他個人則不會太過擔心安全問題，認為「人生梗有一日要去，唔需要投鼠忌器」。

劉先生稱：「初初第一次行就覺得好遠，沿路都有標誌，唔會蕩失路。」（鄭子峰攝）

由東鐵線轉乘西鐵線的劉先生同樣認為轉線路程不遠，稱：「初初第一次行就覺得好遠，沿路都有標誌，唔會蕩失路。」又指出屯馬線月台層設有洗手間相當方便，「好多站都無」，而日後屯馬線通車更可直達鑽石山，令他出行更為便利。對於潛在的工程安全問題，劉先生稱自己從未聽說過，但他亦不太擔心，認為香港大部份設施都很安全，指「唔要求得太多，去到外國邊有得你要求」。

梁先生認為轉車路線「唔係好方便」，稱自己「氹氹轉轉咗個大圈」。 （鄭子峰攝）

市民轉乘西鐵蕩失路：氹氹轉轉咗個大圈

從黃埔站到紅磡轉乘西鐵的梁先生指出，一路上都有工作人員指引，而站內也有貼上大量標誌。但他則認為轉車路線「唔係好方便」，稱自己「氹氹轉轉咗個大圈」。

鐵路迷劉先生今日特地到紅磡站參觀新月台，他指新月台「闊咗、空間感大」，而車站末端亦放置有一些石雕，相當有特色。劉先生又稱，現轉乘東鐵要步行3分鐘，「係有啲麻煩」，但亦指日後屯馬線開通，他便能直達鑽石山轉車，出行會更為方便。對於剪鋼筋等工程問題，他坦言前段時間有擔心，但今日實地考察後，認為「都冇冧，表面上冇太大問題」，故現在感到較為安心。

劉先生坦言前段時間有擔心工程問題，但今日實地考察後，認為「都冇冧，表面上冇太大問題」，故現在感到較為安心。 （鄭子峰攝）

▼6.20紅磡站新月台啟用▼