屯馬線｜紅磡站工程醜聞回顧　曾致港鐵高層大地震　禮頓從未解畫

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-20 06:00

沙中線紅磡站擴建工程，於2018年連番爆出工程醜聞，剪鋼筋、擅改圖則等問題層出不窮，結構安全惹公眾擔憂。事件引爆後，港鐵5名管理層因事件「問責」離職，政府隨後成立獨立調查委員會，揭示多項工程監管不足。 政府似乎亦對嚴重工程問題毫不知情。運房局長陳帆當時曾在立法會承認「睇報紙後先知出事」。涉事的工程承建商禮頓，由事件發生以來，更是從無公開交代事件。 獨立調查委員會的調查亦揭示，紅磡站工程多處鋼筋接駁欠妥，地盤監督及管制不當等多項問題，而港鐵就進行補救措施後結構安全。隨西鐵6月20日率先轉用，曾深陷醜聞的紅磡站新擴建月台層，乘客安全能否高枕無憂，即將揭曉。

2018年5月起，傳媒揭發紅磡站工程有問題，當中更涉及有工人剪短鋼筋指控，港鐵與政府多番向公眾及到立法會解畫。當中運房局局長陳帆，曾在立法會上表示「睇報紙先知」，引起社會抨擊，亦重創公眾對港鐵工程的信心。行政長官會同行政會議於當年7月，決定成立獨立調查委員會，邀請終審法院退休法官夏正民作委員會主席。

▼2018年8月7日，港鐵高層「大地震」▼

+ 2 + 2 + 2

港鐵於6月中曾公布調查報告，承認曾發現紅磡站擴建工程出現剪鋼筋問題，但已修補，更確認所有鋼筋接駁恰當，記者會上更一度「晒冷」，放置多份工程檢測紀錄，惟全程不准記者翻閱。

其他相關報道︰

屯馬線｜紅磡站新月台6.20啟用 東西鐵轉線需行3分鐘 即睇新安排

屯馬線｜紅磡站五大問題未解決 剪筋禍首未追究 工程費用未封頂

問題越揭越多 港府下令怒炒高層 主席馬時亨請辭獲挽留

至該年8月7日，政府再發現港鐵圖則與政府屋宇署圖則不符，並發現檢測紀錄未有妥善保存及填寫，致未有發現螺絲帽數目，較港鐵原來提及少2,000個。事件令港鐵5名管理層離職，當中行政總裁梁國權提早辭職、工程總監黃唯銘請辭、至於3名負責沙中線相關工程的總經理級員工，即被「炒魷」。

至於時任港鐵主席的馬時亨，亦在記者會稱曾兩度提出辭職，但獲政府挽留繼續留任，形容「留低是因為負責任」。特首林鄭月娥事後表示，港鐵董事局在事件中被「蒙在鼓裡」，即使作為主席的馬時亨需要負責，但管理層若同時出現多人離職，會衝擊公司運作，故挽留對方跟進善後。

落馬後，梁國權現時於領展任獨立非執行董事；黃唯銘則任俊和系的亞洲聯合基建的非執行董事。

▼多名政府高官及港鐵高層出席沙中線紅磡站獨立調查委員會聆訊▼

曾鑿石屎檢查鋼筋接駁 欠妥比率逾三成

因應紅磡站工程醜聞而成立的獨立調查委員會，展開3個月聆訊，多名來自政府、港鐵、禮頓的證人出席作供。聆訊甫完結，政府再發現紅磡站北面連接隧道、南面連接隧道及列車停放處的檢測紀錄，同樣出現大量缺失，結果政府要再擴大獨立調查委員會職權範圍調查有關事件。

港鐵花20億元善後

港鐵亦決定在2018年12月開鑿紅磡站石屎，檢查鋼筋接駁，而201個開鑿樣本中，東西走廊月台層板及南北走廊月台層板螺絲帽欠妥比率分別為36.6%及33.2%。檢測亦發現有12%的檢查區域，出現因倒石屎施工不當的蜂巢狀現象。港鐵就此訂出加固方案，涉及20億元全由港鐵承擔，並繼續交由承建商禮頓負責加固工程。

獨立調查委員會認為完成善後工程 車站會安全

委員會於2020年3月向政府提交最終報告，裁定港鐵採取適當措施後，車站會安全和適合作預定用途，亦裁定港鐵公司和禮頓，須對各自的管理和監察系統出現嚴重失誤負責。

政府亦另外委任專家顧問團，所撰寫的最終報告指出，剪鋼筋問題需關注，大量螺絲帽未有接駁亦不能接受，但認為紅磡站進行補救措施後結構安全。

▼沙中線紅磡站擴建部分地盤▼