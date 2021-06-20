疫苗氣泡｜D類食肆增至14間　九展及沙田譽宴可擺百人婚宴

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-06-20 16:56

政府推出「疫苗氣泡」，將食肆分為4類，食環署今日（20日）更新C類及D類食肆名單，可以營業至凌晨兩點、舉辦百人宴會的D類食肆，由以往4間增至14間，主要為夜店或酒吧，九龍灣國際展貿中心婚宴場地The Glass Pavilion及沙田婚宴酒家譽宴．星海薈亦在D類之列，該批食肆全部可營業至凌晨2時及舉行100人的宴會。

根據食環署名單， 14間D類食肆當中，10間位處中西區，大部份是夜店或酒吧食肆，包括Department & Co.、Sound Department、KONFUSION RestaurantandBar、BOCADITO、The Sports Bar、PUB52、THE PHO BOOZER、Boomerang & Gram及The China Bar，另外還有四季酒店多個會議廳及宴會廳。

6月20日，D類食肆。（食環署文件）

其餘D類食肆為九龍城沙浦道酒吧VENI、荃灣酒吧SOL、九龍灣國際展貿中心婚宴場地The Glass Pavilion，及沙田婚宴酒家譽宴．星海薈。譽宴早前曾推出現金獎，向接種新冠疫苗員派發2000元，以示鼓勵。

至於C類名單就有逾百間食肆，主要是集團酒家、連鎖快餐店、火鍋店等，名單如下：

+ 42 + 42 + 42

「疫苗氣泡」下食肆分為A、B、C及D類，D類食肆，D類食肆所有員工接種兩劑疫苗滿14日，顧客已接種一劑及使用「安心出行」下，食肆可營業至凌晨2時，及舉行100人宴會，每枱人數上限8人。

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