父親節｜調查：四成小學生與父溝通不足半小時　不知子女苦惱事

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-06-20 19:14

今日（20日）是父親節，有機構訪問近600名小四至小六學生，發現四成受訪學生每日與爸爸交談時間不多於30分鐘， 但超過七成受訪學生卻希望與爸爸每日溝通至少半小時，反映子女的「期望」與爸爸「現實」能夠付出的親子時間存在頗大落差。

香港中華基督教青年會調查發現，四成受訪學生每日與爸爸交談時間不多於30分鐘。（香港中華基督教青年會提供）

香港中華基督教青年會家庭社會工作小組去年11月至今年3月進行問卷調查，成功訪問568名來自全港各區、不同家庭背景的小四至小六學生。調查發現， 41%受訪小學生每日與爸爸實際交談不多於半小時，而每日平均與爸爸聊天不多於一小時者則佔整體約七成。

被問及與爸爸相處情況，近三成學生「同意」及「非常同意」爸爸知道其煩惱的事情很少，逾兩成學生「同意」及「非常同意」爸爸不清楚其最近經歷的事情，亦有兩成學生認為爸爸對其期望過高。

香港中華基督教青年會協調幹事施文欣建議，父母應每天預留最少30分鐘與子女相處。（香港中華基督教青年會提供）

父母每日應預留至少30分鐘與子女相處

香港中華基督教青年會協調幹事施文欣表示，相處時間對親子關係向來十分重要，可惜現代父母工作繁忙，大部份爸爸整日為口奔馳，埋頭為家人的未來打拼， 卻忘了安排親子時間。因此，她建議父母應每天預留最少30分鐘與子女相處，且只專注於子女身上，例如玩桌上遊戲、講故事，甚至只是互相分享當天經歷，又建議父母趁假日可多與子女外出走走，建構獨有的愉快經歷。

曾偉文(左3)有感年輕時終日為口奔馳，亦愛交際消遣，陪伴三名子女的時間較少 ，親子關係未見十分親密。（香港中華基督教青年會提供）

曾綺婷爸爸悔因工作應酬 與子女關係未見親密

香港空手道運動員曾綺婷的爸爸曾偉文任職司機，四名子女年齡由7歲至30歲不等。他早年與前妻離異，首三名子女由他主力照顧，有感年輕時終日為口奔馳，亦愛交際消遣，陪伴三名子女的時間較少 ，親子關係未見十分親密。

因此，他照顧孻女時決定改變，不惜犧牲休息時間陪伴，每天下班回家親自為女兒檢查功課，又跟女兒閒話家常，陪同女兒入睡。他期望可以跟子女有良好關係，即使子女長大後亦可以親密如初。