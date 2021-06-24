撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-24 07:00

《蘋果日報》屹立香港26載，多次揭發高官醜聞，包括踢爆前立法會議員程介南以權謀私，終被判監18個月，成首個行為不當罪成的議員；時任財政司司長梁錦松在頒布加稅前偷步買車，最終在輿論壓力下下台；主理新界東北發展、時任發展局局長的陳茂波，亦被揭發家庭成員在新界東北至少擁有3幅農地，如獲收地賠償，足可大賺35倍。 然而，《蘋果》過去亦有受爭議報導，當中記者出錢嫖妓引發的「陳健康事件」，更成反面教材；也曾誤報時任行政會議成員林奮強「完全歧視新移民」言論，《蘋果》事後承認出錯道歉。

▼6.23 《蘋果日報》報社外支持者聚集▼

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1999年6月17日，《蘋果日報》的A1頭條揭發時任稅務局長黃河生涉利益衝突，港府之後終止黃河生的合約，成為本港首名因利益衝突而遭停職的最高級官員。（盧翊銘攝）

黃河生被踢爆利益衝突 遭停職處分

創刊於90年代的《蘋果》，多次獨家報道官員涉嫌利益衝突醜聞，1999年揭發時任稅務局局長的黃河生，其妻開設一間稅務公司，黃亦持有股份，政府最後終止黃河生僱用合約，成為本港首名因利益衝突而遭停職處分的最高級官員。

《蘋果》翌年又踢爆曾任立法會議員、前民建聯副主席程介南在參選立法會期間，以議員身份取得官方機密文件，再洩露予其公關公司的客戶。程介南退出政壇，其後更被起訴，被判盜竊、偽造文件、作為公職人員收受利益及行為不當等罪名，入獄18個月，成為首名被判行為不當罪成的立法會議員。

2000年8月23日，《蘋果日報》一連三天報道前立法會議員程介南以議員身份取得官方機密文件，並與財團交易，最終他入獄18個月。（盧翊銘攝）

踢爆梁錦松偷步買車

其中一宗較轟動的獨家報道，是2003年3月9日踢爆時任財政司司長梁錦松，在《財政預算案》宣布即時大幅調高包括汽車首次登記稅等各種稅項前，偷步購入一輛凌志房車，省下19萬元汽車首次登記稅款，也沒有申報利益，有以權謀私之嫌。他解釋只是「一時大意」、「沒有避嫌」，又以捐出雙倍款項以作證明，廉署亦就事件展開調查。律政司最終不作起訴，梁曾向時任特首的董建華口頭請辭獲挽留，但最終在輿論壓力下，他在同年7月16日正式辭職。

2003年《蘋果日報》揭發時任財政司司長梁錦松在宣布加稅前「偷步買車」，並省下19萬元汽車首次登記稅款。事件引起社會嘩然，最後他請辭下台。（盧翊銘攝）

麥齊光涉騙租津 上任12日被捕

另一名下台高官，還有前發展局局長麥齊光。2012年7月7日，《蘋果》揭發前發展局局長麥齊光，與前路政署助理署長曾景文在城市花園透過互租單位，串謀騙取政府租金津貼供樓，涉騙租津70萬元。面對社會壓力，麥齊光在履新12日後辭去局長一職，成歷來任期最短的問責局長，麥曾二人更被廉署調查及起訴，被判監禁8個月但緩刑兩年，最終上訴得直脫罪。

2012年7月7日，《蘋果日報》揭發時任發展局前局長麥齊光涉欺詐政府租津，後來他辭職下台，上任僅12天， 成為本港歷來任期最短的問責官員。（盧翊銘攝）

陳茂波捲新界東北囤地風波

2013年7月22日，《蘋果》亦踢爆推銷新界東北發展計劃、時任發展局局長的陳茂波，其太太許步明及家人在古洞北發展區擁有最少三幅農地，由陳於94年以35萬元親自買入，政府收地時估計可坐收1,245萬元賠償，利潤高達35倍，涉嫌瞞報及有嚴重的利益衝突。但是，陳茂波未因事件而下台，2017年更由發展局局長升為財政司司長。

同年8月，《蘋果》揭發發展局前政治助理何建宗家族公司，在新界東北古洞發展區持有逾2萬呎地皮，估計可獲賠逾2,000萬元，涉嫌隱瞞利益衝突，何建宗在報道後鞠躬下台。

揭發沙中線醜聞

近年港鐵沙中線醜聞是《蘋果》率先在2018年5月報道，揭發紅磡站擴建月台的連續牆有約5,000個螺絲帽移位、破損或內部被石屎填封等問題，無法與鋼筋接駁扭緊，惟承建商禮頓未有按正常途徑更換問題螺絲帽，更疑安排工人將鋼筋剪短，偽裝成功接駁。報道出街後，政府成立獨立調查委員會調查。

2018年6月6日，港鐵召開記者會為紅磡站鋼筋接駁問題解畫

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陶輝涉經營無牌旅館

去年5月，《蘋果》獨家報道警務處助理處長陶輝及其警長妻子，在過去六年違法將牌照屋包裝成民宿出租。報道刊登後，陶輝妻子隨即把社交網站賬戶頭像換成《蘋果》負責報道的小組組長的近照，有恐嚇意味。報道又揭警察機動部隊校長莊定賢，其住宅涉僭建及霸佔官地，其花園內藏有警察雪糕筒，又以多個雪糕筒在官地霸佔車位。

「陳健康事件」惹爭議 黎智英登頭版道歉

《蘋果》過去有不少受爭議報道，當中最為人熟悉是1998年「陳健康事件」。當年上水天平邨居民林文芳不堪丈夫陳健康在深圳包二奶，先將兩名兒子從住所拋下後再跳樓自殺身亡。《蘋果》圖文並茂報道事件中的主角在妻子死後仍北上召妓，數天後遭對方揭發記者向他支付5,000元報酬，拍下獨家照片。黎智英其後以頭版全版篇幅刊登公開道歉啟事。

同年《蘋果》一個頭版亦誤報一名女律師挾款失蹤，令事主患上抑鬱症和早產，後來向法院提出誹謗訴訟，高等法院在2001年裁定《蘋果》需向原告賠償逾320萬元。

▼蘋果日報歷年事件簿▼

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誤報林奮強歧視新移民道歉

另一宗錯誤報道，是2013年1月《蘋果》指時任行會成員林奮強在一個閉門論壇發表「完全歧視新移民」的言論。林及後反駁，並公開播放錄音作證明，指對「某一傳媒」的報道「深表遺憾」。事後總編輯張劍虹承認報道出錯，向林奮強道歉。

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