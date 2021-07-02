六旬婦吳寶珊尋同母妹陳香瑜30年　盼重遇達成「台灣之約」

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-07-02 08:00

「我叫吳寶珊，以前住喺調景嶺第8區158，妹妹叫陳香瑜，我已經搵咗妹妹30年，希望喺我有生之年，可以做返啲嘢彌補。」年屆66歲的吳寶珊，年幼時與同母異父妹妹感情深厚，寶珊長大後「出城」工作，不忘買玩具回家探望妹妹，惟當年通訊科技落後，妹妹隨親屬遷出調景嶺後，雙方已失去聯絡.。寶珊難忘妹妹的「台灣之約」，盼有機會重遇，共渡童年時光。

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吳寶珊年幼與同母異父妹妹陳香瑜同住調景嶺，兩人失散約30年，寶珊希望兩人能重遇。（梁鵬威攝）

居調景嶺第8區158

調景嶺在上世紀50年代為寮屋區，至1995年起清拆，發展成將軍澳新市鎮一部份，現年66歲的吳寶珊重返這塊成長地，一切已經面目全非，與童年與妹妹陳香瑜玩樂的畫面，變成了高樓大廈。

吳寶珊年幼隨母親黎英改嫁陳師，居住在調景嶺第8區158，同母異父的妹妹陳香瑜在1964年農曆正月初九（新曆2月21日）出生，兩姊妹感情要好，經常到調景嶺「大坪碼頭」附近找鐘錶叔叔玩耍，在吳寶珊長大「出城」工作後，仍不時買玩具回舊居哄妹妹。

吳寶珊與妹妹陳香瑜年幼感情要好，寶珊希望有生之年能與妹妹重遇。（受訪者提供圖片）

妹妹曾在靈實及那打素醫院工作

直至1979年，父親離世，親屬將妹妹帶走照顧，妹妹長大後曾經在靈實醫院及那打素醫院工作，兩人最後一次見面是1985年，吳寶珊至今仍未忘記妹妹向她作出的承諾，「佢話想帶我返台灣，介紹佢啲哥哥畀我識，我好遺憾，後生時無珍惜，我又無錢去台灣，之後就失去咗聯絡。」

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每年拜父母時留紙條

與妹妹失聯後，吳寶珊在過去30多年來，一直相當自責，後悔未有好好照料她，吳寶珊試過登報尋親，又試過去不同機構求助，但由於不是戰後失散家庭個案，未得到援助，她每年到柴灣墳場拜祭兩老後，都會留一張字紙條，希望會有奇蹟出現，奈何一直未見希望，「我試過喺荔枝角超市，見到個女人好似妹妹，但我唔敢拍佢，我驚唔係。」

尋親路縱使崎嶇，吳寶珊仍永不放棄，期盼兩姊妹相聚一刻。