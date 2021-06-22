蘋果日報或停刊｜曾見證買《蘋果》送蘋果　報販︰諗唔到會搞到咁

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-06-22 13:33

保安局以涉國安法為由，凍結《蘋果日報》及壹傳媒有關的3間公司資金。壹傳媒董事會昨（21日）定「死線」，若本周五（25日）前未獲解凍部份資產發薪，《蘋果日報》將需停刊。另有消息指出，由於大部分員工已請辭，《蘋果》或提前至明天停運。 《蘋果》進入停刊前的倒數階段，今早有市民如常購報。有報販慨嘆，當年《蘋果》推出時，曾推「買蘋果送蘋果」相當哄動，更觸發報紙減價戰，帶動報販收入增加，現時《蘋果》面臨停刊相當唏噓，「都諗唔到會搞到咁。」

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報販棠姐在家族經營報檔長大，至今60多年。她憶述，當年《蘋果日報》推出相當哄動，「見證《蘋果》（出世），嗰時『買《蘋果》（日報）送蘋果』嘛真係。」她形容，當時報販對《蘋果》強攻報業市場相當開心，因帶動報販收入增加，又曾出現減價戰每份報紙只賣一元，「而家搞到咁，今時今日，好唏噓。」她說，停刊亦會直接影響報販收入，但《蘋果》方面，未有特別交代日後安排，「都有感觸，廿幾年喎，都諗唔到會搞到咁」。

棠姐指，近日多人購買《蘋果日報》，有人一口氣購買10份，今晨她亦有詢問每日購買《蘋果》的熟客，未來會否轉買其他報章，對方都表示「到時先算」。棠姐仍期望《蘋果》命運可以有轉機，「唔可以咁灰嘅」。

她又形容每天都有讀《蘋果》的習慣，最愛讀林夕和陶傑的專欄，又有上網看《果籽》的報道，指未來都不知哪裏可以再讀到。

經營報檔60多年的棠姐，見證蘋果日報誕生，「冇諗過佢最後搞成咁」。（鍾妍攝）

《蘋果》佔報販賣報收入五至六成 勢受重創

報販楊小姐每日都會入200至300份《蘋果日報》，她指，今日（22日）因為下大雨，報紙整體銷情都較差，《蘋果》今早銷量亦不及上周四，遭政府凍結資產後第一日的情況。她說，繼《太陽報》停刊後，只剩《東方》和《蘋果》兩份報紙較好賣，《蘋果》更佔其報紙生意五至六成，「而家咩都冇得睇喇，電影都話要審查，有咩可以睇？」

楊小姐的報檔的報紙收入來源主要來自蘋果日報和東方日報，當中蘋果日報佔近六成。（鍾妍攝）

市民︰或轉看外媒資訊

到報檔購買報紙的朱先生說，家中向來會買《蘋果》，每周會買兩、三份。他直言《蘋果》若停刊「以後唔知睇咩」，他又擔心立場新聞、眾新聞等網媒，亦會相繼被政府停運，未來或會轉看外國媒體以吸收資訊。

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