10歲腦癌女童接受逾30次電療化療不言棄　義賣手飾冀助更多病童

撰文： 馬煒傑 最後更新日期： 2021-06-22 16:13

今年10歲的蘇靖殷於8歲時患上腦癌，除了完成手術外，另外需做電療及化療等穩定以病情。在治療的過程中，蘇靖殷對設計飾物產生興趣，在迪士尼樂園及願望成真基金幫助下，達成了她設計飾物的心願，飾物中亦刻了蘇靖殷的格言「Never Give Up」，以勉勵大家勇於接受挑戰、不輕易放棄。飾物會於迪士尼商品店進行義賣，而收益會用作支援願望成真基金，以達成蘇靖殷幫助其他有需要兒童的心願。

八歲確診腦癌 不放棄堅強面對

願望成真基金願望童蘇靖殷於2019年確診髓母細胞瘤，於後腦發現一個3cm大小的腫瘤，是腦癌的其中一種。當年年僅8歲的蘇靖殷便要接受手術、超過30次的電療及化療以穩定病情。縱使面對辛苦的治療過程，但她並沒有灰心，反而將「Never Give Up」變為自己的座右銘，更希望以自身的經歷勉勵其他人。她母親亦指出，蘇靖殷在抗疫路上亦表現得十分堅強，總是以樂觀的心態面對，亦甚少會有怨言。

靠努力追回學習進度

蘇靖殷於小學二年級下學期時患上癌症，隨後整個三年級都因養病而未有到學校上課。但學校的校長、老師及同學都十分關心她的病情。保良局蔡繼有學校的總校長劉筱玲博士見蘇靖殷與同學的感情深厚，破例讓蘇靖殷升到四年級與原屆的同學一起上課，而蘇靖殷沒有辜負劉校長的期望，以自己的努力追回學習進度。

製作手飾義賣 望可幫助更多患病兒童

於養病期間，蘇靖殷利用空餘時間進行手工創作，並一直希望可以義賣手工的方式幫助更多病患兒童籌款。在願望成真基金及香港迪士尼的義工團隊協助下，蘇靖殷利用一年的時間設計了一套限量版飾物，以公開義賣的方式，於願望成真基金官網及香港迪士尼樂園內的商品店發售，而全數收益會用作支持願望成真基金，以幫助其他患有重病的兒童實現願望。

加入樂佩公主及「Never Give Up」元素 勉勵大眾勇敢堅持

作為迪士尼最年輕的商品設計師，蘇靖殷設計了一套手飾連耳環的飾物套裝。她於手飾上亦刻有自己的格言「Never Give Up！」，而手飾及耳環加入了《魔髮奇緣》中樂佩公主為元素，她解釋指樂佩公主勇敢、堅持不屈的個性與自已相似，希望可透過自己及樂佩公主的故事勉勵大家要勇於面對不同挑戰，遇到問題都不要輕易放棄。