四藥治療接力　晚期EGFR肺癌延希望　聖雅各助病者有其藥

撰文： 專科醫生 最後更新日期： 2021-06-25 06:00

肺癌是本港癌症的頭號殺手，當中不少晚期EGFR肺癌患者是較年輕人士，正值人生黃金期。但當一線標靶治療出現抗藥性而令病情惡化時，便需要使用二線藥物。以往患者只有化療一途，但早前臨床研究終於找出新式的治療方案 -「四藥聯合治療方案」，有效延長患者的無惡化存活期近6成。有見四藥治療中部分屬於自費藥物，患者未必有能力負擔，因此聖雅各福群會惠澤社區藥房推出「EGFR肺癌四藥聯合治療」資助計劃，資助部分費用並毋須經濟審查，讓病者有其藥。冀盼未來日子社會能有更多資助，讓更多合適的患者可接受治療。 今次便請來臨床腫瘤科專科李宇聰醫生及聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業先生跟大家分享「EGFR肺癌四藥聯合治療」方案。

無明顯症狀 患者確診時多數已屆晚期

臨床腫瘤科專科李宇聰醫生稱，肺癌最常見為「非小細胞肺癌」，約佔8成半的個案，而當中又可再細分為肺腺癌、鱗狀細胞癌和大細胞癌三類。在肺腺癌的基因突變類型中，以EGFR（表皮生長因子受體）基因突變較為常見，約佔47至58%。但由於肺癌並沒有明顯的症狀，以至患者確診時大多已達晚期。

四藥治療二線接力 延續希望

李醫生亦指出，晚期EGFR肺癌的一線治療多採用標靶治療，但在平均不足2年內會出現抗藥性而令病情惡化，要選擇二線治療 – 化療或新式的「四藥聯合治療方案」。新式的四藥聯合治療方案已獲歐洲藥品管理局及香港衞生署認可，一旦患者接受合適標靶治療後失效，便可考慮使用，延續希望。

臨床腫瘤科專科李宇聰醫生跟聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業先生一同分享「EGFR肺癌四藥聯合治療」方案。

新式四藥治療有助延長生命

李醫生續指「四藥聯合治療方案」結合了四種藥物作治療，包括癌症免疫PD-L1抑制劑、抗血管增生藥物，以及兩種化療藥，多管齊下：一用免疫治療激發身體免疫能力，攻擊癌細胞；二用抗血管增生藥物抑壓腫瘤的血管增生，阻斷癌細胞的養分供應；三用兩種化療藥破壞癌細胞。四藥聯手可造成協同效應，加上後續的維持治療，能有效控制癌細胞生長、縮細腫瘤。

聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業先生亦補充，「四藥聯合治療方案」有效將患者的無惡化存活期中位數延長近6成，同時亦沒有產生新的安全風險，大部分副作用只為暫時性及在初期聯合使用化療時出現，屬於可控制的情況，有助維持患者的生活質素。但亦同時提醒患者治療期間仍有機會出現一些副作用如噁心、脫髮、白血球下降、高血壓，或其他與免疫系統相關的副作用，包括出疹、肝功能指數和甲狀腺功能受影響等等。治療中可能發生的風險因人而異，患者需要留意並和主診醫生商討合適的治療方案。

部分藥物屬自費 聖雅各福群會紓緩患者經濟重擔

儘管新式四藥治療在港採用2年來備受肯定，但部分藥物仍屬自費藥物，藥費不菲。患者每年要支付藥費共30多萬，並非一般家庭能夠負擔。為此，聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業先生指出現時聖雅各福群會惠澤社區藥房已推行「EGFR肺癌四藥聯合治療」資助計劃，患者能免經濟審查獲資助第2年一半的藥費，希望患者可以及時得到適切治療。

抗癌路上，患者除了要忍耐治療期間的不適，同時亦擔心會否成為家庭中的經濟負擔，增添心理壓力。希望未來社會能有更多的資助，讓更多有需要的患者受惠，可早日回歸正常生活及重投社會。

如欲對「EGFR肺癌四藥聯合治療」資助計劃有進一步查詢，可致電2831 3289

或瀏覽：https ://charityservices.sjs.org.hk

臨床腫瘤科專科李宇聰醫生提供的個案分享： 45歲的陳小姐（化名）育有兩名孩子，沒有吸煙習慣。2019年確診患上EGFR擴散性肺腺癌，接受標靶藥治療1年零5個月後病情開始惡化並出現肝轉移，經檢查後沒有發現T790M抗藥性基因突變，便轉而接受四藥聯合治療，病情得以穩定下來，不單沒有受副作用影響，2個月後更可重返工作崗位。

醫學資訊由臨床腫瘤科專科李宇聰醫生及聖雅各福群會惠澤社區藥房註冊藥劑師盧建業先生提供

*本文內容僅供參考，並不能取代臨床醫學意見，如有疑問請向醫生查詢。