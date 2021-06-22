疫苗氣泡｜D類食肆人數上限再放寬　陳肇始：料會有更多餐廳升級

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-22 09:56

疫情逐漸緩和，政府昨（21日）宣布，基於「疫苗氣泡」進一步放寬食肆堂食、宗教聚會等措施，以三分二人打針作為放寬門檻。食物及衞生局局長陳肇始今早（22日）在電台節目表示，考慮到一圍枱12人內，有身體不適、長者和小孩等未能接種疫苗人士，遂以此為方向放寬，相信日後D類食肆數目會有所增加。 至於疫苗接種率提高後會否容許市民遊行，她未有正面回應，僅表示大型聚會不單是遊行，現階段不會全部放寬所有聚會。 至於港人出行要先做血清測試，她強調「三個月抗體效力認證」是專家共識，通過檢測的抵港人士仍要做多一次核酸檢測，強調有關做法是「科學為本」，當局亦正制訂獲認可醫務化驗機構名單，讓市民在出行前自費做檢測，強調會監察市民出行、以及血清檢測服務會否供不應求。

陳肇始早上在港台節目《千禧年代》表示，疫情放緩後，市民都希望可放寬限聚令等措施，恢復正常生活，因此會以疫苗氣泡為基礎回應社會的訴求，對於現時D類食肆只得寥寥可數幾間，她認為C類食肆的員工全數已接種疫苗後，便有條件升級至D類食肆，加上當局亦已進一步放寬D類食肆的條件，相信食肆的數目將有所增加，但她未有透露預料會增加多少，僅表示會繼續與業界商討。

被問到是否不會再放寬B類處所，陳肇始未有正面回應，僅稱現階段希望市民注射疫苗，以建立防疫屏障，讓其他限聚措施亦能放寬。

陳肇始未有正面回應會否日後會否放寬遊行限制，僅表示大型聚會不單是遊行，現階段不會全部放寬所有聚會。（資料圖片／余俊亮攝）

正制訂獲認可血清抗體測試化驗機構名單

港府昨日亦公布，若抵港人士對抗體呈陽性，並對核酸呈陰性便可縮短檢疫期。陳肇始指，了解社會日後或有需求做血清測試驗抗體，當局正在制訂獲認可進行相關測試的醫務化驗機構名單，將會盡快公布，相信以現時情況，市民檢測後翌日便會有結果，但市民要自費做測試，她現時未掌握市場的收費水平。

被問到業界明言，現時只有不足10間化驗所可提供血清測試，將來會供不認求，陳肇始指，要視乎日後市民出行的情況，至於海外來港人士，當局亦會在機場安排血清測試，但強調需要時間準備，在第二階段才能實施。

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至於港人有「三個月抗體效力認證」曾否諮詢專家意見，陳肇始表示，專家對此並無反對，形容是「大家確認了」，但當局未有為抗體濃度訂下界線，「最緊要係有定冇」，又提到當局會在檢疫期的7日內為抵港人士做多一次檢測，形容是以「科學為本」，而被列入A1和A2高風險級別的國家，並不包括在內，以嚴防輸入變種病毒。