政府修例撞倒貓狗須停車　麥志豪：未包野豬馬騮　欠動保意識

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-02-15 11:14

政府近日公布將修訂《2021年道路交通（修訂）條例草案》，擴闊修例下「動物」的定義，司機日後撞倒貓隻或狗隻時須停車報警，違例可判監禁1年。非牟利獸醫服務協會執行主席麥志豪今早（15日）於電台節目上表示，雖然表面上條例有進步，但條文欠缺保護動物的意識；又未將其他動物如野豬、馬騮等納入條例，令條例成為「三不像」。他認為，政府考慮不周，修例前應作宣傳、教育，並建議將動物定義的擴大，一旦不小心駕駛傷害到動物，便會觸犯法例，以增加保護動物的意識。

麥志豪表示，雖然表面上條例有進步，但條文欠奉保護動物的意識。（資料圖片）

今早於港台節目《千禧年代》表示，相關條例原本將動物定義為馬、騾等禽畜，只是生財工具，認為現時將貓、狗納入條例雖表面上是進步，但實際上令條例變成「三不像」，仍欠奉保護動物意識。因為條例只要求涉事司機報警清理現場，確保道路順暢；而且撞倒野豬、馬騮等動物後，司機仍然毋須處理，不能保障動物安全。

麥志豪表示，相關修訂早於5、6年前提出，但政府未有作宣傳、教育，社會欠缺廣泛討論，突然修例未必是好事，並認為應在較多野生動物出沒的地方，加設交通標誌提醒。他坦言擔心修例有反效果，假如駕駛者知道某些道路較多流浪貓、狗，為免出現麻煩，或更傾向通知相關部門抓捕相關動物。

對於有駕駛者組織擔心修訂或加劇交通擠塞，麥志豪同意或令交通更擠塞，但認為既然車輛本身輕微相碰都必須停下，撞到動物就更應停下報警，「生命嚟架嘛」。他表示，貓、狗被輕微撞到後，如只是輕傷，只要即時停車處理，牠們仍有生還機會。不過他亦補充，並非任何情況都必是司機責任，須由警方定義何謂不小心駕駛。

新修例下，司機須在撞倒貓隻或狗隻時停車，讓在交通意外中受傷的貓狗及時獲得治理，違例者最高可處罰款1.5萬元和監禁12個月。條例將於2月19日刊憲，2月24日才提立法會審議，麥志豪建議，應將動物定義擴大，只要不小心駕駛撞到動物，便可能觸犯法例，提升保護動物意識，「原來道路係有動物使用嘅」。