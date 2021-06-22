浸會大學獲批營運將軍澳中醫醫院　2025年啟用　合約期料20至25年

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-22 18:45

食物及衞生局今日（22日）公布，向香港浸會大學批出位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約。浸大作為承辦機構必須成立擔保有限公司，以管理、營運及保養中醫醫院。浸大表示，歡迎政府公布中醫醫院營運服務契約的招標結果，將盡快籌劃和推展與中醫院營運相關的預備工作。

食衞局表示，分別於2019年9月及2020年9月，展開中醫醫院營運服務第一階段投標資格預審程序和第二階段的招標工作。標書評審工作已按招標文件列明的挑選標準和評分準則完成，香港浸會大學最終獲選為相關服務契約的承辦機構。

香港浸會大學作為承辦機構必須成立擔保有限公司，以管理、營運及保養中醫醫院。而營運機構則須按香港法例第633章《私營醫療機構條例》的要求，就營運中醫醫院申領相關牌照。有關中醫醫院的項目詳情容後公布。

食衞局早前透露，中醫醫院及檢測中心選址將軍澳百勝角路，料於2025年第二季起分階段投入服務。營運服務契約包括10年至15年的營運服務年期，開院前的3年半籌備工作，以及6年的服務後年期，整份合約年期為20至25年。

浸大表示，歡迎政府公布中醫醫院營運服務契約的招標結果。。（資料圖片）

浸大表示，歡迎政府公布中醫醫院營運服務契約的招標結果。浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁稱，浸大獲政府委以重任，負責香港首間中醫醫院的營運，是對浸大在香港中醫藥發展領導地位的肯定，亦讓我們有機會推動香港的中醫藥發展模式，為香港、大灣區以至全球的中醫藥發展作出更大貢獻。

浸大校長衞炳江說，香港設立首間中醫醫院，將能夠回應市民長期以來對優質的中醫醫療服務的殷切需求，並作為本港中醫藥臨床教學和科學研究的基地，同時能夠提升本港在推動全球中醫藥制度化、標準化的角色。中醫醫院將提升本港的中醫藥醫療體系，並為中醫藥產業的發展帶來龐大發展機遇。

浸大將盡快按照服務契約，配合政府推動中醫、中藥發展的政策，積極籌劃和推展與中醫醫院營運相關的預備工作，以確保中醫醫院在落成啟用後能夠暢順運作，並為市民提供優質的醫療服務。