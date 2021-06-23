龔如心遺產案｜陳振聰獄中稱受冤　消息︰7月3日刑滿出獄

撰文： 陶嘉心 最後更新日期： 2021-06-23 08:53

商人陳振聰在已故華懋集團主席龔如心遺產案中敗訴，2013年7月被裁定偽造遺囑罪成，入獄12年，現在赤柱監獄服刑。據了解，陳振聰在獄中行為良好，按例扣減三分一刑期後，將於7月3日（下周六）刑滿出獄，結束8年牢獄生活。

陳振聰入獄後堅稱「受冤」，曾向傳媒發信述心跡，稱龔如心爭產案有疑點，並向內地福建省廈門市思明區人民法院提出訴訟。早前有報道指陳振聰打算出獄後出書，講及自已與龔如心之間的軼事，隨着他即將出獄而再引起關注。

有婦之夫陳振聰學風水 進入富豪圈認識龔如心

曾是亞洲女首富、華人世界第一女富豪的華懋集團主席龔如心，在2007年4月3日因末期卵巢癌擴散不治離世，享年71歲。但「小甜甜」傳奇一生並未落幕，一個更戲劇性的傳奇隨之開始。自稱是龔的情夫、當時47歲的風水師陳振聰，聲稱持龔的遺囑，圖成為她千億王國唯一受益人，在4月20日的記者會上，代表律師公開他在1990年代與龔的合照，揭開二人關係，而陳當時是有婦之夫。

現年61歲的陳振聰利瑪竇中學畢業，青年時寄居女友、即太太譚妙清公屋單位，鑽研稱是陳父留下的風水書《天圖佈局》，計劃以風水術數謀生，並設風水學校振業興隆堂，認識上流社會，不少名人富豪找他睇風水。他在1992年搭上龔如心，靠挖風水洞等手段親近龔，最終成功搭上這位亞洲女首富。

龔如心生前立遺囑財富盡捐慈善基金

龔如心在2001年7月28日，在香港漫畫節舉行《小甜甜Nina Nina》畫冊簽名會，同場宣布已立下遺囑，除了預留照顧家中的老人家外，其餘皆捐給「華懋基金」作慈善用途，其後發生翁媳爭產案。正因此，陳振聰出示「遺囑」，與龔家展開爭產訴訟。

聆訊令龔、陳二人交往細節曝光，庭上披露多條二人尺度頗大的調情片段，陳稱二人相識幾個月便發展親密關係，龔暱稱他做「老公公」；差不多每次見面，龔都會給他數以萬計「打賞」，相識一年多便收取約1,600萬元惹；陳更聲稱龔即使病入膏肓，二人在2005年9月重聚時，即要求做愛。

輸爭產官司 遺囑成造假

2007年4月1日，即龔如心死前兩天，向陳付款近21億元及向陳的公司注資5.9億元，稱是挖風水洞、簽風水遺囑及助她病情轉好的風水費。龔病逝翌日，陳將假遺囑交予律師，並在4月20日委託律師高調開記者會發表與龔的合照。

高院在2010年2 月裁定陳爭產敗訴，他手上的遺囑便屬偽造，被警方刑事拘捕，並落案起訴。該爭產案歷時四年多，敗訴的陳振聰申請上訴許可至終審法院，惟最終於2011年10月，被終審法院拒絕申請。

法官：陳是聰明騙子 毀壞龔如心名譽極盡殘忍

陳振聰爭產失敗後，被控涉偽造龔如心遺囑，於2013年7月4日被裁定偽造和使用假文書罪成及入獄12年。其時法官判案形容，龔如心是一個傷心、孤單的悲情人物，陳振聰則為聰明騙子及貪心，垂涎龔如心的整個生意王國，不惜毀壞對方名譽及侮辱二人情誼，企圖獨享慈善基金，是極盡殘忍。

至2015年5月，香港終審法院裁定，華懋慈善基金是遺產「受託人」而非「受益人」，須與律政司共同訂制計劃，安排獨立監管機構依遺囑意願，設立類似諾貝爾獎等具世界意義的獎金，並向法院審核詳細安排。

陳振聰：爭產案有疑點

陳振聰入獄後繼續「申冤」，曾向傳媒發信堅持，龔如心爭產案有疑點，導致他被判入獄，並向內地福建省廈門市思明區人民法院提出訴訟，控告共8間公司，包括華懋慈善基金、華懋集團及旗下兩間公司。陳振聰指該些公司於2009年，透過投資內地房地產項目，籌集資金「捐贈」予華懋基金，以繳付爭產案的費用。

去年華懋慈善基金有限公司要求法院頒令陳振聰破產，指他仍拖欠2,800萬元訴訟的費用。 有報道指陳振聰打算出獄後出書，講及自已與龔如心之間的軼事。

至於龔如心的千億遺產如何運用，仍未有進展。華懋慈善基金有限公司去年入稟高等法院，指龔如心遺產管理人多年間收取逾4.3億元的管理費用，惟管理人未有交代工作紀錄，並把給予中間人的報酬納入管理費用。基金要求撤銷批出的管理費用，並交代過往工作細節。

另外，律政司去年申請頒令基金在56天內交誓章，代表華懋慈善基金的律師指，欲邀請中國國務院總理，和聯合國秘書長加入獨立的機構，是龔如心在遺囑中的意願。