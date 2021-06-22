新冠疫苗｜接種人數迫近200萬人　7人昨不適送院　1人需留院觀察

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-22 22:10

本港新冠疫苗接種計劃踏入第117日，政府公布今日（22日）共有約4萬人接種疫苗，累計199.87萬人已打疫苗，比率升至29.4%，尚欠1,300便達200萬人。昨日（21日）有7宗從由社區疫苗接種中心送院的個案，他們情況穩定，當中1人需要留院觀察。

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約131萬人已打兩劑疫苗

截至今日下午8時的的過去24小時，共有約40,900人接種疫苗，較周一（21日）的數字下跌約10%。當中有19,300人分別接種第一劑及第二劑的科興疫苗，佔約47.2%；而接種復必泰的則有21,600人，佔約52.8%。此外，有約34,500人預約了接種時間，較周一略少1,100人。

接種計劃開展以來，政府已為參與計劃的人士接種共約330.7萬劑疫苗，約199.87萬人接種第一劑，而接種第二劑的則有130.88萬人。

昨日共有7宗由社區疫苗接種中心送院的個案，他們因接種後出現常見副作用而送院，情況穩定，其中3人已經出院，1人留院觀察，1人不遵從醫生勸告自行出院，2人未經診症自行離開醫院。

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