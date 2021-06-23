《壹週刊》將停運　社長黃麗裳：大時代下已經到臨終點　別抱幻想

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-23 10:33

保安局引用《港區國安法》凍結《蘋果日報》等3間相關公司資產，令其欠缺資金營運，本周六（26日）或是最後一份報紙出版，有消息指，壹傳媒其他戶口亦遭銀行自行凍結。創刊逾31年的《壹週刊》社長黃麗裳今早（23日）表示，《壹週刊》將停運，她感謝讀者一直以來的支持，更創下10萬訂閱佳績，惟仍未能轉虧為盈，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」

社長黃麗裳6月23日公布，「相信大時代下已經到臨終點前」，感謝讀者支持，令壹週刊成功由紙媒轉型到網媒，由蝕變賺，不斷創收視高峰。（「壹週刊」facebook截圖）

黃麗裳今早透過《壹週刊》的facebook專頁發表《致壹週刊讀者一封信》，指老闆2016年為週刊「蝕入肉的業績」給予期限，若不能扭轉劣勢便要「執ｘ咗佢」（結業），她坦言每次接獲削減開支或裁員的要求都感到壓力沉重，「做管理層拿起把刀你估會好過癮咩？」，但由於大家對《壹週刊》有感情，這說法卻成為同事的最大動力。

+ 12 + 12 + 12

《壹週刊》自2018年賣盤不成後重新起步，由紙媒轉型到網媒，收視不斷創高峰，感激讀者一直以來的支持，翌年集團走訂閱路線，並脫離《蘋果日報》平台自立，並將界線訂在6萬訂閱，否則仍逃不過「執笠」命運，她感謝讀者的支持，令訂閱制甫開始，便衝破10萬訂戶水平，「老闆也嘖嘖稱奇」，但可惜創下奇蹟仍無法扭虧為盈。她在信中忍痛宣布《壹週刊》停運，「直至今年的六月，編輯部相信大時代下已經到臨終點前，對，終點！」

+ 16 + 16 + 16

她在信中形容自己是眼淺的人，惟走到現在卻無淚可流，形容自己身處的辦公室「動盪」，要抑壓情緒，做好「撤退」的事，雖然有同事不捨，心存一絲希望，但她只能抹掉對方的幻想，更勉勵同事，「過去大家為壹週刊努力過，享受過做新聞的自由，就無悔了。」