英華書院近兩成教師離職　校長：無關政治清算　全港情況相若

撰文： 鄧穎琳 最後更新日期： 2021-06-23 14:08

移民潮下，傳統直資名校英華書院近兩成教職員離職。英華書院校長鄭鈞傑回覆《香港01》時確認，該校十多名教師即將離職，佔該校近兩成教職員，惟他重申「無聽到任何一個人係怕清算而走」，強調據他所知，教師離職原因均無關政治，只是退休、轉校工作、移民或赴外國進修等。 鄭鈞傑又透露，現正招聘教席填補空缺，當中不少職位已有「心水」人選，會盡力交接，減少對學生學習的影響。

英華書院曾有學生在校門外播放《願榮光歸香港》，被警方以涉嫌「在公眾地方行為不檢」拘捕。（資料圖片）

《立場新聞》昨引英華書院教師說法，稱反修例運動影響校內教師士氣，十多名教師在本學年完結後離職「運動期間擔憂學生被捕，運動後則擔心被清算」。

鄭鈞傑回覆《香港01》時確認，該校有十多名老師將在本學年完結後離職，惟重申據他所知，無老師請辭原因是擔心遭政治清算，「無聽到任何一個人係怕清算而走」。

英華書院校長鄭鈞傑證實，該校有十多名老師將在本學年完結後離職，惟他強調「無聽到任何一個人係怕清算而走」。（資料圖片／梁鵬威攝）

鄭鈞傑解釋，移民潮影響下，全港學界都出現「音樂椅效應」，不少直資學校任職老師會轉投提供常額教席的津貼學校：「間間都多人走，學生走，老師都一樣，常額位公積金係比較吸引」。其餘老師則退休或提早退休，亦有人是打算移民或赴外國進修而請辭。

鄭鈞傑即將在本學年完結後提早退休，但他透露，正努力進行招聘程序，大多已有「心水」人選，會盡力交接，減少對學生學習的影響。