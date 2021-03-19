英華書院校長鄭鈞傑8月辭任　港青基信書院校長陳狄安接任

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-03-19 14:03

英華書院校長鄭鈞傑於去年5月請辭，任期到今年8月底。而英華書院今日（19日）已發出通告，指新校長將由現職香港港青基信書院、香港直接資助學校議會主席陳狄安校長出任。

鄭鈞傑校長服務英華書院27年，有傳去年5月已向校董會提出請辭，據悉將全家離開香港，移民到加拿大。消息強調，鄭校長離職一事，與去年書院學生於校內唱反修例歌曲以及叫口號事件無關。

去年中，英華書院學生於校內唱反修例歌曲以及叫口號事件，書院於網頁上告示指不認同，指校方一直秉持政治中立原則，重申反對任何鼓吹「港獨」的口號和言論。而當日事件發生時已有老師在旁勸止，及後亦立即按校本訓輔機制作出了解及嚴肅跟進，並已向所有學生及家長發出通告。

鄭校長早年主持創校200年活動。（資料圖片）

陳狄安校長接任

英華書院今日（19日）發出通告，表示書院將由陳狄安校長接任。陳校長現時為香港港青基信書院校長，同時為香港直接資助學校議會主席。在去年新冠疫情肆虐期間，他認為疫情影響家長生計，宣布港青基信書院中二至中六級凍結學費一年，學校亦會節省開支，共度時艱。