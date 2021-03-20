英華書院新校長陳狄安：青年應熱血　好過做隱青　學校有教育責任

撰文： 杜潔心 最後更新日期： 2021-03-20 08:00

直資名校英華書院昨日(19日)正式公布今年9月起，將由直接資助學校議會主席、東涌港青基信書院校長陳狄安出任校長。

過去18個月，香港經歷不少風雨，不少學生及青年牽涉其人，英華書院的學生亦曾成為焦點。陳狄安接受《香港01》訪問時表示，任何大型事件均着重校園溝通以及分析，又指理青年人較熱血，面對任何議題均有意見，「學生應熱血，好過做隱青」；又指不同年代總有代溝，最重要溝通，而學校則有責任教育及保護學生。

英華書院昨日(9日)正式公布今年9月起，將由香港直接資助學校議會主席陳狄安出任校長一職。(資料圖片)

現年42歲的陳狄安，自2002年起加入教育界，並以特殊教育為起步；兩年後加入香港港青基信書院，至2013年起出任該校校長，他去年曾指疫情影響家長生計，宣布凍結同為直資學校的港青基信書院中二至中六級凍結學費一年，學校亦會節省開支，共度時艱。

在港青基信書院工作17年毅然選擇離開，陳狄安坦言「想做嘅已做到」，因此希望轉換環環境學習、重新面對挑戰。

陳狄安坦言在港青基信書院「想做嘅已做到」，冀轉換環境。

不同年代總有不同意見 要包容亦要聆聽

對香港社會及教育界而言，前年的反修例事件無疑是具挑戰的一年，應如何看待年輕人，陳狄安認為不同年代社會總存在不同意見：「即如以往聽discman（便攜式CD播放器）、上一輩聽cassette（錄音帶）；我哋打機、上一輩聽收音機」，他認為有意見屬正常，但要求同存異，亦要教導年輕人要互相尊重；包容亦要聆聽。但青年人會否太熱血？他認為「青年應熱血，好過做隱青。」



陳又坦言，教育工作總會面對挑戰，又相信指即使學生有意見，亦不會傷害學校；他明白經歷社會事件後，有不少人會對學校教育有意見，但他相信只要學校、學生、老師、教職員，互相有溝通有清楚立場，則毋需擔心，「校內應做的事就做」。

他舉例指，即社會或會有意見「考試考咁好做乜」，對不同成長背景人士而言會有不同意見，但亦不能阻止，而面對學生則須教導正確態度。

陳狄安被問及會否期望英華書院出產首名DSE狀元，他稱成功與否不應以狀元作定義。

擔任港青基信書院校長以來，陳校長令學校在公開試上取得最佳績，學生成績亦大有進步，轉任英華校長後，會否期待為學校帶來首名文憑試狀元？他說：「相信對學校、家長或學生而言，考獲佳績會令人高興，但不應以狀元定義成功與否，否則社會上大部人都『不成功』。」

國安教育定下規矩知得更清楚

新學年上任的他，即將面對教育局推行國安教育、改革通識科，他指情況有如初時推行STEM教育，學校要跟進、學生要重新學習，「而現時國安教育有定下規矩會知得更清楚，就要了解清楚。」與英華交接時，他表示會與校方進一步溝通。

他強調無論面對任何困難，應以保障學生為首要，學校並非法庭，但要教育學生，「唔到最後一刻，唔希望將學生輕易交予外人，若將教育責任交予他人，咁做咩教育！」

英華書院校長鄭鈞傑因家庭原因，於去年5月20日向校監請辭，任期至2021年8月底。（資料圖片／梁鵬威攝）

英華書院現任校長鄭鈞傑去年以家庭原因為由，向校董會請辭，任期至今年8月底。而去年中，英華書院學生曾於校內唱反修例歌曲以及叫口號，英華書院於網頁上告示指不認同，而校方一直秉持政治中立原則，重申反對任何鼓吹「港獨」的口號和言論。

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