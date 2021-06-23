大埔污水檢測呈陽性病毒量高　新峰花園、逸雅苑等多個屋苑納強檢

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-23 17:52

新冠肺炎疫情近日緩和，不過今日（23日）一名居於大埔運頭邨5座運亨樓、在機場工作的男子初步確診，屬本地個案，本港連續16日無本地確診個案紀錄恐斷纜。 政府公布大埔因有污水樣本檢測呈陽性，而污水內病毒量高，除涉事男子所住的運亨樓外，附近另外多個屋苑，包括逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、承峰及下碗窰等，均須納入強檢大廈名單。

大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，該區域內的全部大廈或構築物需要強檢。

政府發言人指出，大埔指明範圍內採集的污水樣本檢測呈陽性，並顯示污水內含甚高病毒量，該區域內的全部大廈或構築物，均會被納入今日的強制檢測公告。

保良局田家炳小學、定慧禪寺同需強檢

指明範圍內包括多個屋苑，包括運頭塘邨5座運亨樓、逸雅苑、德雅苑、景雅苑、新峰花園、御峰豪園、承峰及下碗窰等。此外，保良局田家炳小學及定慧禪寺亦在指明範圍內，但公告指明，若大廈或構築物沒有任何住宅用途，不需強檢。

當局又指，任何在2021年6月10日至6月23日期間，曾身處任何位於附錄劃定的區域內的大廈或構築物（沒有任何住宅用途的大廈或構築物除外）超過2小時的人士，包括住客、訪客及工作人員，須於6月25日或之前接受檢測。受檢人士若在6月21日至6月23日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

大埔逸雅苑逸榮閣及逸欣閣要接受強制檢測。（資料圖片）

衞生防護中心正跟進相關的流行病學調查工作。政府稍後會另行公布其他將被納入今日的強制檢測公告的指明地方。

大埔區增設3個流動採樣站

政府今日會在大埔增設流動採樣站，地點包括逸雅苑A座（逸榮閣）對出空地、大埔墟站公共運輸交匯處，及馬窩路花園，開放時間為今日下午5時至晚上8時，及周四至周五（24及25日）的早上10時至晚上8時。而大埔太和體育館的社區檢測中心亦會延長運作至周五。