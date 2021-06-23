疫苗抽獎｜東瀛遊推200萬大抽獎　頭獎一年任住日本溫泉度假酒店

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-23 19:05

政府近月連番鼓勵接種新冠疫苗，商界亦積極響應增加打針誘因。東瀛遊今日（23日）表示，為振興旅遊業，宣布推出獎品總值200萬元的大抽獎，所有完成疫苗接種的香港市民均可參加，超級大獎為一年免費入住東瀛遊旗下的日本溫泉度假酒店，價值40萬元；另外又會設日本機票加酒店套票、郵輪禮券及旅遊禮券等。

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東瀛遊表示，全球旅遊業受疫情重創逾一年半，為支持世界各地盡快通關予接種疫苗人士，令旅遊業復甦，決定推出「EGL東瀛遊打完針開心去旅行大抽獎」活動。

東瀛遊表示，將合共送出1,843份獎品，總值200萬元，其中超級大獎為一年免費入住東瀛遊集團旗下的大阪逸之彩深層水溫泉酒店日本橋，及沖繩逸之彩温泉度假酒店雙人客房，並包括每日自助早餐，價值40萬元。至於二獎及三獎，同樣可一年免費入住上述其中一間酒店。

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東瀛遊指，9月15日或之前完成接種兩劑疫苗、年滿18歲的香港市民可參加抽獎，報名日期為7月上旬上9月15日，詳情及獎品內容將於7月上旬在東瀛遊官方網站及其社交媒體公布。

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