首宗國安法審訊｜警員指電單車駛近時有舉警棍　被告最後一刻避開

撰文： 朱棨新 最後更新日期： 2021-06-24 14:58

男子唐英傑涉去年7月1日騎電單車展示「光復香港時代革命」旗幟，被控違反國安法，為首宗國安法審訊。該案今（24日）在高等法院續審。多名警員供稱被告高速駛過警方防線，與警員距離最近時僅若1米距離，有警員曾用揚聲器叫他停車不果，他們認為被告行為對現場警員和市民均構成危險，有警員曾舉起正迎面而來的被告，但也承認被告在最後一刻有避開警員。

女警司譚蘊兒今指，因應港島區有示威，她和同僚於去年7月1日下午，在灣仔軒尼詩道東行線設立警方防線，並預留東行線的慢線予車輛緊急使用。

於下午3時37分左右，譚聽到引擎聲，並見到一輛電單車高速駛過慢線，前往銅鑼灣方向。她的同僚叫被告「停車」，和舉手示意停下，但電單車繼續行駛。

被告電單車曾與警員相距僅1米

譚又指，電單車駛過時，曾經和其同僚相距少於1米。同時，有在場人士歡呼。由於電單車高速駛過，譚甚至未能看到電單車的車牌。

警員的主要供詞。(詳看下圖)

曾用揚聲器叫被告停車

在同一防線的高級督察黃瀚緯供稱，他當時聽到嘈吵聲響後，便見到一輛橙色電單車高速駛過，車上插上一枝黑色旗幟。黃指，整個過程約4、5秒，他用揚聲器叫對方停車，但不果。

黃續指，電單車與現場警員的距離，一度少於兩米。他估計電單車時速逾50公里，屬超速，認為其行為對警員和現場市民均構成危險。

估計被告當時駕駛時速約40公里

警長朱港則指，在案發日下午在軒尼詩道和菲林明道設立防線，並向盧柙邊方向推進。當朱和同僚推至軒尼詩道103號外時，看到前方近盧柙道有電單車駛向他面前，當時電單車時速約40公里。

警員曾舉起警棍叫被告停車

朱港，電單車行駛期間左搖右擺，並加速至60公里。當電單車駛近時，朱右手舉起警棍，並大叫被告停車，但電單車繼續向菲林明道駛去。而當電單車駛過後，在場約50、60人發出歡呼聲和拍掌。朱又指，電單車駛近時，和他相距2、3呎。

被告在最後一刻避開警員

朱續稱，因被告的駕駛態度和速度，他擔心會對後方的警員造成危險，若發生意外，亦可能傷及路人。朱在辯方盤問時同意，被告駕駛的電單車可撞倒警員，但電單車在駛近他們時，在最後一刻避開警員。

被告唐英傑，24歲，現被控1項煽動他人分裂國家及1項恐怖活動罪，以及1項屬恐怖活動交替控罪的危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。

案件編號：HCCC280/2020

案發經過。(詳看下圖)