高官換人｜政務司長、警務處長有官邸　鄧炳強升職或要再租屋

撰文： 周偉強 勞顯亮 最後更新日期： 2021-06-25 17:48

港府高層大換班，李家超、鄧炳強、蕭澤頤分別升任政務司司長、保安局局長、警務處處長。職務有變，預料住所將會變動。張建宗今早離開白加道政務司司長官邸，眼紅紅接受訪問，被免職後他將會搬離。 政務司司長、警務處處長都有官邸，但保安局局長就沒有，鄧炳強搬離住了一年的半山馬己仙峽道「一哥」官邸後，或者要租屋住。

2021年6月25日，港府高層換班，特首林鄭月娥開記者會介紹新高官，李家超（左二）接任政務司司長，鄧炳強（右一）接任保安局局長，蕭澤頤（左一）接任警務處處長。（梁鵬威攝）

國務院今日（25日）早上11點公布港府高管換班，但昨日政圈已經流傳張建宗退休的消息。

張建宗將卸任政務司司長，並要告別官邸。（梁鵬威攝）

張建宗今早離開白加道政務司司長官邸，被無綫新聞的記者截住訪問，強調自己健康無問題。無論是當時接受無綫訪問，還是換班消息正式公布後正式與市民道別，張建宗都眼有紅絲。

▼白加道15號政務司司長官邸▼

除了與近50年的公職生涯道別，張建宗還要告別政務司司長官邸。這座佔地逾3萬多平方呎、樓面1.45萬方呎的官邸，位於山頂白加道15號，預料李家超將會入住。

許仕仁並無入住政務司司長官邸，而是一直居住在新地安排「假交租」的禮頓山寓所。圖為2019年12月許仕仁出獄。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

許仕仁、林瑞麟無住官邸

不過並非所有政務司司長都會住官邸，回歸後的幾任司長都無入住，如2005至2007年任此職的許仕仁，就居於禮頓山寓所，及後更被揭發新地安排幫他「假交租」，也是許仕仁罪成的其中一個重要元素。

而2011至2012年任政務司司長的林瑞麟，算是政府換屆選舉的過渡司長，上任時辭職參選的唐英年未搬離，之後因為任期尚餘數月就不再遷入。

值得一提的是，山頂白加道要多個重要的物業，3號是美國駐港總領事官邸，11號為駐港解放軍總司令官邸；田北俊、馬雲大宅亦在該處。

▼馬己仙峽道50號警務處處長官邸▼

一哥官邸 可作指揮地點

警務處處長同樣有官邸，位於半山馬己仙峽道50號，為兩層高的英式設計獨立屋，佔地逾1.5萬方呎，並有大花園，坐落屬街道盡頭，被譽為整條街的最佳地點。「一哥」官邸還有實際功用，被指在港英時期，已可作為策劃行動指揮的地點。

鄧炳強升任保安局局長，將要搬離警務處處長官邸。（梁鵬威攝）

鄧炳強持有400呎私樓 無官邸或要再租樓

現時由鄧炳強居住。不過鄧炳強由「一哥」升任局長之後，就沒有官邸可住，因為問責官員中，只有三司才有官邸。

根據紀錄，鄧炳強名下有一個物業，為2017年3月以625萬元購入的置富花園單位，實用面積439平方呎。

鄧炳強曾租廣播道單位 被揭發有僭建

不過鄧炳強近年以租住單位為住，例如仍任警務處副處長時，租住九龍塘廣播道寶能閣複式單位，天台被揭發有僭建，業主於2017年接獲屋宇署通知，但一直至鄧炳強在2019年6月搬離，業主一直都無處理。鄧炳強之後​承認身份敏感，有些地方「可以做得好啲」。