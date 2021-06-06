救世軍中原慈善基金學校被指禁回教女生戴頭巾　教育局要求交報告

撰文： 胡家欣 最後更新日期： 2021-06-06 19:26

據《南華早報》報道，救世軍中原慈善基金學校校長及一名高級教師，被指控禁止穆斯林學生在校園戴頭巾。二人言語又涉及帶有歧視成份，曾形容頭巾「不衞生」，可引致頭部生瘡；又稱頭巾「危險」，可「將小朋友條頸斷開或勒斃他們」。教育局證實知悉事件，已要求學校審慎處理有關投訴，並向當局提交調查報告。《香港01》正向學校、辦學團體救世軍及平機會查詢。

救世軍中原慈善基金學校校長及一名高級教師，被指控禁止穆斯林學生在校園戴頭巾。（網上圖片）

根據《南華早報》報道，事件發生於5月初，救世軍中原慈善基金學校一名四年級穆斯林女生，因戴頭巾而被校方召見。該校一位高級教師當場要求她除下頭巾，形容頭巾「不衞生」，可引致頭部生瘡，又詢問是否家長強迫她戴上。

校方指示一位女教學助理通知女童家長校園禁止學生戴頭巾，教學助理不滿校方做法，數日後戴頭巾回校，以向學生表示支持。校長同日召見她，要求她即時除下頭巾「以示尊重」，又在當日早上將其調離前線工作。

報道引述這名女教學助理指，校長曾形容頭巾「危險」，可以「將小朋友條頸斷開或勒斃他們」。該名校長續指，中國籍學生的父母對戴頭巾的學生感到非常害怕，若然教員也戴頭巾，他們不會送小朋友到學校讀書。

教育局已要求學校審慎處理有關投訴。（資料圖片)

教育局：已向學校提供處理非華語生指引

教育局回覆查詢稱，已要求學校審慎處理有關投訴，並向當局提交調查報告。當局稱，已經與平機會向學校提供處理非華語生的指引，又建議學校參考平機會網頁有關種族平等和校服的資訊，考慮修改其校規或作出豁免，以應付特殊情況。