新冠肺炎｜陳肇始：仍調查染變種病毒男感染途徑　未有接觸者染疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-26 10:14

本港新冠肺炎疫情反覆，一名居大埔運頭塘邨的27歲男地勤昨日確診，屬全港首宗源頭不明Delta變種病毒個案。食物及衞生局局長陳肇始今（26日）早在港台節目表示，衞生防護中心仍在調查患者感染途徑，暫時未再發現有密切接觸者有陽性個案，他們將接受抗體測試。 她形容本港整體疫情緩和、漸入佳境，但周邊地區疫情反彈，爆發第五波疫情風險一直存在，呼籲市民接種疫苗保護自己。被問到何時可放寬限聚令，她指，按目前市民接種趨勢估算，8至9月的疫苗接種率有機會超過五成，社交距離措施屆時或條件放寬。

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陳肇始形容本港整體疫情緩和、漸入佳景，但周邊地區疫情反覆，爆發第五波疫情風險一直存在，呼籲市民接種疫苗保護自己。（資料圖片／羅君豪攝）

衛生防護中心發現，感染Delta變種病毒機場男地勤的病毒基因，與早前3名抵港印傭一樣。其中2人於機場採樣時確診，該男地勤當日亦在採樣中心工作，至今相隔2周。

食物及衞生局局長陳肇始稱，中心仍在調查患者感染途徑，包括接觸時間或活動等，暫時未再發現有密切接觸者出現陽性，他們將要接受抗體測試。患者的親朋同事、住所的鄰近屋苑住戶、機場不同樓層人士、食肆食客等等均須接受強制檢測，涉及約30,000人，亦未有發現陽性個案。而患者所住大廈的污水樣本病毒檢測呈陰性。

周邊地區疫情反彈 爆發第五波風險一直存在

陳肇始形容本港整體疫情緩和、漸入佳境，但變種病毒肆虐，周邊地區疫情反彈，本港不能完全對外關閉，爆發第五波風險一直存在，她呼籲市民接種疫苗保護自己。她又稱，本港的防疫措施「幾乎是世界最嚴謹，防線一路守住」，但由於需要與外地往來，相信仍有機會出現零星本地個案，最重要是精確評估外地疫情，立即向高風險地區提高防疫機制，譬如熔斷航班機制、維持21日檢疫期等。

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按目前接種趨勢 8至9月接種率有望超過五成

被問到社交距離措施會否再放寬，陳肇始表示，所有措施均以疫苗氣泡作基礎，未來路向是「有限度安全放寬」，因不希望要求處所重新關閉，尤其室內處所要特別小心。她稱，只要接種疫苗比率提高 ，便有條件考慮放寬措施。

至於何時可放寬限聚令，陳肇始說現在維持步步為營。她指市民接種疫苗數字令人鼓舞，逾200萬人已打第一劑，比例接近三成，昨日打針數字亦創新高。倘趨勢持續，她預料8至9月，接種率有機會超過五成，屆時限聚令等措施將更有條件放寬。她提醒市民，參與任何活動，包括各種慶回歸活動等，均要遵守社交距離措施。