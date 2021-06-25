新冠肺炎｜已打疫苗少女抵英確診　在港居所元朗御庭居2座強檢

社會新聞
撰文：
最後更新日期：

本港今日（25日）錄得四宗新冠肺炎確診，全部都是輸入個案，其中一人曾接種兩劑阿斯利康疫苗。另外香港更有輸出個案，一名19歲女患者在香港注射兩針復必泰疫苗，6月16日抵達英國倫敦後檢測呈陽性，但6月22日再檢測就呈陰性。她在港曾居住的元朗御庭居第二座，今日會被納入強制檢測公告，任何於5月31日至6月13日期間曾身處上述大廈內超過兩小時的人士，須在下周日（27日）或之前接受強制檢測。

今日確診的四名患者中，兩人帶有L452R變種病毒株，分別為

．20歲男子（編號：＃11907），6月23日從英國抵港

．56歲男海員（編號：＃11910），6月21日從孟加拉抵港

餘下兩宗輸入個案未知有無帶變種病毒

．22歲女子（編號：＃11909），6月23日從英國抵港，她3月及5月在當地接種過兩針阿斯利康疫苗，6月18日發病

．37歲女傭（編號：＃11908），她6月20日從印尼抵港，並入住紅磡紅茶館酒店

▼港府「谷針」新招：已打疫苗好處 vs 未打疫苗限制▼

+5
+5
+5

在英確診少女6.16呈陽性　6.22呈陰性

今日錄得少過5宗初步確診，衞生防護中心亦提到，接獲英國衞生當局通報，一名19歲女病人6月13日乘搭CX251航班離港前往倫敦，6月16日抽取的樣本，對新冠病毒檢測結果呈陽性。她沒有病徵，6月22日再檢測則呈陰性。

防護中心稱她4月15日及5月6日在元朗體育館打過兩劑復必泰疫苗，她曾住元朗御庭居第二座，大廈今日會被納入強制檢測公告，任何人在今年5月31日至6月13日身處有關大廈超過兩小時，須在6月27日或之前接受強制檢測。

在英國確診少女，在港時居元朗御庭居第二座，住戶需強制檢測。（焹上圖片)

▼大埔變種病毒患者封區檢測▼

新冠肺炎．最新｜住元朗御庭居19歲女抵英後確診　今增4宗輸入
新冠肺炎｜港府周五起禁印尼航班抵港　列極高風險地區
新冠肺炎．6.24｜6.28起調高英國風險級別　已打針者亦須檢疫21天
變種病毒｜機場地勤疑兩周前感染　理大專家：6月中或已有傳染力
染疫男地勤曾逗留採樣中心　變種病毒基因組與3印尼輸入個案吻合
Delta變種病毒肆虐全球　一文看清L452R、E484K變異殺傷力
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。