配合回港縮短檢疫期安排　20間港府認可私營抗體測試機構名單曝光

撰文： 鄭翠碧 最後更新日期： 2021-06-26 13:28

政府早前公布，若入境者已接種新冠疫苗，並持有3個月內抗體測試陽性結果，病毒檢測是陰性，便可縮短檢疫期至7天。市民可於離境前於本港接受獲認可抗體測試，相關的結果證明，可於回港時用作實施強制檢疫要求。 食物及衞生局今天（26日）公布獲認可進行抗體測試的私營醫療檢測機構名單，共有20間，當中包括私家醫院、私營醫療機構等。下文會詳列名單。

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食衞局今日公布獲認可進行抗體測試的私營醫療檢測機構名單，用作實施強制檢疫要求的認可抗體測試必須符合以下條件：

（1）測試為「新型冠狀病毒刺突蛋白（spike protein）IgG或總抗體，或替代中和（surrogate neutralising）抗體測試」；

（2）測試由列於附件的獲認可醫務化驗所進行；

（3）測試於三個月內進行（由樣本採集當日起開始計算）；

（4）A組別的化驗室（具香港實驗所認可計劃（HOKLAS）下「病毒學—血清」測試認可的私營醫務化驗所）可採用任何經驗證的血清檢測平台；

（5）B組別的化驗室（獲政府的化驗所認可計劃承認的認可私營醫務化驗所，但尚未獲得「病毒學—血清」測試認證）則只可使用指定的抗體檢測平台（現時包括醫院管理局正使用的抗體檢測平台）；及

（6）測試結果必須按規定的格式列印報告，或以政府將推出的電子系統上載至系統。

目前獲認可的抗體測試將使用從靜脈抽取的血液進行血清檢測。接受血清檢測純屬自願性質並須自費進行。

6月21日，林鄭月娥出席記者會，公布已接種疫苗者縮短檢疫期的安排。（資料圖片／羅君豪攝）

根據當局最新公布的認可機構名單，20間合資格機構包括︰港怡醫院、港安醫院、金域檢驗、卓健醫療等。20間認可機構之中，9間屬A組別的化驗室，餘下11間屬B組別的化驗室。

【詳細認可抗體測試機構名單，可看以下截圖】

局方指，第一階段安排將於6月30日落實。市民可於離境前，於本港接受獲認可抗體測試，相關的結果證明可於回港時用作實施強制檢疫要求。視乎相關配套安排的落實進度及最新的疫情發展，政府將於7月內實施第二階段安排，在機場為抵港人士提供自費的第二階段抗體測試服務。有關措施的具體安排將於稍後公布。

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現時尚未包含在附件清單內，但有意為旅客提供認可抗體測試的私營醫務化驗所，可在香港實驗所認可計劃的認可範圍內，加入上述的抗體測試。食衞局表示，政府早前公布，符合3項條件的抵港人士，其強制檢疫期可縮短至在指定檢疫酒店隔離檢疫7天，及後7天自行監察，並接受多次聚合酶連鎖反應核酸檢測。當局又指，檢測抗體的目的是顯示對疫苗接種反應的佐證。

縮短檢疫期所須條件︰ （1）已完成疫苗接種並持接種疫苗紀錄； （2）於抵港「檢測待行」的病毒核酸檢測結果為陰性；及 （3）持有三個月內獲認可的血清抗體測試陽性結果證明。

市民可以透過抽血檢驗抗體。 （資料圖片／鄭翠碧攝）

食衞局補充，港府將繼續密切監察各地疫情發展、變種病毒流行情況、疫苗接種進度、跨境旅客的人數變化等，按情況需調整從不同地方登機及抵港人士的強制檢疫要求。

至於完成疫苗接種，是指在抵港前的最少14天前，已按相關指引完成接種建議的疫苗劑量，而有關疫苗，屬載列於就指明用途認可新冠疫苗列表上的疫苗。曾感染2019冠狀病毒病並已康復的抵港人士，他們需接種一劑新冠疫苗，才可獲視為已完成接種。