新一哥蕭澤頤認有市民對721耿耿於懷　不排除再拘前《蘋果》員工

撰文： 歐陽德浩 最後更新日期： 2021-06-26 15:09

警務處處長蕭澤頤昨日（25日）正式上任，接替晉升至保安局局長鄧炳強。蕭澤頤今日（26日）到警察學院巡視後，首度以新任「一哥」身份會見傳媒。 蕭承認仍有市民對721事件耿耿於懷，同意行動與市民期望有落差，但希望大家向前看。至於近日警方對《蘋果日報》執法的事件，被問到會否再拘捕前《蘋果日報》員工時，他不排除相關可能性，但強調，並非針對個別媒體，而是針對任何危害國家安全的人。

6月26日，警務處處長蕭澤頤到警察學院巡視後，首度以新任「一哥」身份會見傳媒。 （梁鵬威攝）

蕭澤頤會見傳媒時，多次提到國家安全，形容國家安全是重中之重，不僅警員工作，每名市民亦有責任確保國家安全。被問到元朗721事件發生時，蕭澤頤作為行動署長，當日行動有否錯誤？他表示，相信不少人仍耿耿於懷，同意行動與市民期望有落差，但希望大家向前看。

蕭續指，已就監警會建議作出檢討，包括999報警系統，當遇到一連串報案時，能如何處理得更完善及快捷，已作全面檢討，「唔希望再有類似事件發生，但萬一發生，我絕對有信心能夠專業處理類同事件。」

至於被不點名問到是否針對某部份媒體，即《蘋果日報》及部分網媒。蕭則回應指，要明白到執法絕對有根據，強調並非針對個別媒體，而是針對任何危害國家安全的人，並重申必定會將他們繩之於法。「你唔想畀警察拉，唯一就係唔好犯法。」