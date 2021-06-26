澤安道駕駛考試中心用地擬建千伙公營房屋　毗鄰白田邨料景觀開揚

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-06-26 16:52

最新的公屋輪候時間達5.8年，政府擬改劃深水埗澤安道駕駛考試中心用地，興建兩幢公營房屋，料可提供約1,000伙單位。而澤安道駕駛考試中心，則擬暫遷至白雲街的空置用地，待完工後重置於項目內。澤安道公屋計劃料最快可於2030/31年度完工。

政府於2017年曾提出，研究發展25幅具房屋發展潛力用地，當中包括石硤尾澤安道駕駛考試中心及毗連用地。現時用地範圍內，亦有用作康文署苗圃貯放處及工程部門露天貯物用地。土木工程拓展署於2019年，委聘顧問公司就擬議發展進行可行性研究。

房屋署初步計劃，將項目分為澤安道南及白田延伸兩部份，各擬建一幢約33層至36層高的公營房屋大樓，料合共提供1,000伙單位，容納人口約2,700人。項目內擬設有社會福利設施、休憩用地、兒童遊樂場、泊車設施及其他基礎配套設施。其中，澤安道南公營房屋發展，料可於2030/31年完工；白田延伸項目則於2031/32年完工。

澤安道駕駛考試中心暫遷往白雲街空地

當局建議於施工期間，將澤安道駕駛考試中心，暫時遷往白雲街的空置用地繼續運作，待完工後，將重置及整合在於白田伸延部份內，並將設有獨立出入口，預計可維持現行的駕駛考試路線及考試車輛進出安排。此外，房屋署亦擬於白田伸延部份設置行人天橋及升降機，以方便區內居民日後往返白田邨。

用地毗鄰白田邨及澤安邨，亦位處高位，加上擬建項目的建築物高度為199米，料高於前方的白田邨，日後或可享開揚的九龍景觀。