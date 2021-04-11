棕地發展公營房屋第二階段僅31公頃　部份近自然保育區惹環團憂慮

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-04-11 09:00

政府於去年完成「新界棕地使用及作業現況研究」．首階段敲定八組棕地群可發展公營房屋。規劃署日前公布第二階段的研究結果，於290公頃棕地中敲定四組分別於上水及元朗具發展公營房屋潛力的棕地群，佔地31公頃，當中棕地佔上述研究範圍約3.8%。 記者日前視察四組棕地群，值得注意的是，毗鄰大欖隧道轉車站的錦河路棕地群，旁邊用地為「自然保育區」。當中佔地最大的沙江圍北棕地群，與天水圍多個公屋邨僅一河之隔，當中棕地現主要作車場用途。有環團質疑，於錦河路的棕地群只有約6公頃，加上旁邊用地已劃為自然保育區，質疑發展棕地只為「幌子」，擔心日後若興建配套設施等，或需要開拓發展周邊的綠色土地。

▼第二階段研究：四組適合發展公營房屋棕地群▼

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規劃署於日前公布「新界棕地使用及作業現況研究」第二階段研究結果，檢視290公頃、具有高或中度可能發展潛力的棕地。當中有11公頃、分別於上水及元朗的棕地，被涵蓋於四組具潛力短中期發展為公營房屋的棕地群中，即僅佔第二階段研究範圍約3.8%。

沙江圍北範圍5公頃屬棕地

當中佔地最大的棕地群位於天水圍沙江圍北、天影路以西，面積達16公頃，當中5公頃為棕地。棕地群與天水圍新市鎮僅一河之隔，棕地範圍現時用作車場及露天儲物倉，現場可見不時有大型貨車出入，該處亦有一座觀音廟。

翻查資料，涉及的棕地群部分範圍曾向城規會申請改劃為高爾夫球場，但最終申請被拒絕。此外，棕地群毗鄰流浮山，而附近一幅達88萬平方呎土地，早年被興勝創建購入，其後轉讓予中資公司「綠景地產」。該幅用地原為綠化地帶，年前獲批發展低密度住宅。

申請改劃為公私營項目的位置 。（城規會文件）

屏葵路棕地群毗鄰公私營發展項目

於元朗的另一幅棕地群位於屏葵路，佔地5公頃，現場可見正作劏車場及車場用途，部份位置停泊多輛的士。該地皮鄰近塘坊村輕鐵站，附近有休憩公園。

棕地群毗鄰數個公營及私營發展項目。正正於其旁邊的用地由曾任深圳政協的黃振漢持有，早年補地價逾1億元發展低密度住宅項目。現場可見，該項目已完工。而於棕地群不遠處、於孖峰嶺路與屏健里交界，一幅近12萬平方呎土地，根據土地註冊處資料顯示，該土地由迅望有限公司持有，為中資公司萊蒙國際的附屬公司。

鄰近土地已有發展商擬參加土地共享計劃

該土地曾向城規會申請發展公私營住宅項目，連同部份屬於朗邊中轉房屋的範圍，預計提供逾2000伙住宅單位。萊蒙國際曾表示正就該項目與政府洽商，擬參加土地共享計劃發展。而毗鄰的另一幅用地，位置鄰近屏康里，亦曾申請放寬地積比作私營房屋發展，擬建9座低密度住宅。不過，翻查紀錄，有關申請已被撤回。根據土地註冊處資料，該土地由興勝創建子公司持有。

元朗錦河路棕地群。（梁鵬威攝）

錦河路棕地群毗鄰「自然保育區」

而於錦河路、八鄉路以南的棕地群，現場可見主要為倉庫用途，位於大欖隧道轉車站以東，旁邊為港鐵八鄉車廠。棕地群部份範圍為「綠化地帶」，而旁邊的用地則被劃作「自然保育區」。值得注意的是，大欖隧道轉車站以西的部分為早前被政府納入「發展郊野公園邊陲地帶試點」，惟其後惹起公眾關注，最終計劃被腰斬。

而佔地範圍最小的為上水華山的棕地群，研究面積只有4公頃，當中2公頃為棕地。現場可見，棕地用途主要倉庫，亦不時有大型貨車出入。棕地群位於梧桐河以北，剛座落於粉嶺北新發展區的範圍外。

▼第一階段研究：八組適合發展公營房屋棕地群▼

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團體憂工程涉及附近自然保育區

根據規劃署研究報告，第二階段研究報告敲定的4組棕地群，共涉及11公頃棕地，將合併研究與其相鄰地棕地群，建議研究範圍合共31公頃。長春社公共事務經理吳希文指，於錦河路的棕地群只有約6公頃，加上旁邊用地已劃為自然保育區，質疑發展棕地只為「幌子」，擔心日後若興建配套設施等，或需要開拓發展周邊的綠色土地。他又形容為「斬件式」規劃，認為日後應連同附近的八鄉車廠一併規劃用途。