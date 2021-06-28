中醫院最快2025年投入服務　每日可診症31萬人次　設400張病床

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-06-28 16:06

食物及衞生局早前公布，向香港浸會大學批出位於將軍澳的中醫醫院營運服務契約。食物及衞生局局長陳肇始、浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁今（28日）舉行中醫醫院開院籌備啓動儀式，項目於6月30日正式動工。 中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟負責介紹項目詳情，他指中醫院服務完全展開後，將設400張病床，診症量料每年可達31萬人次，有70間診治室和40間治理室，並設少量社區外展服務。

食物及衞生局局長陳肇始在啟動禮致辭時指，政府及中醫業界經過多年努力，終於正式啟動興建中醫醫院，而今天是重要的一步。她指，港府會資助部份中醫門診及住院服務，設立中醫醫院是重要里程碑，中醫醫院會與中醫診所、大學、中醫業界建立合作網絡，並會有教學、科研等，進一步推進中醫發展。

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中醫醫院及檢測中心選址將軍澳百勝角路，由建築署負責興建工程，預計於2025年落成，同年第二季起分階段投入服務。營運服務契約包括10年至15年的營運服務年期，開院前的3年半籌備工作，以及6年的服務後年期，整份合約年期為20至25年。

設計「天人合一」 設中醫藥植物園

建築署署長何永賢表示，今次項目是香港首間中醫院，相信將來在國際上是一家水平很高的醫院，而地盤會在6月30日正式動工。她又說，在設計上盡量做到「天人合一、道法自然」，引入不少自然光線，「將大自然與人拉近」，並採用遮陽窗的設計。而建築物中設有庭園，並且是一個與中醫藥有關的植物園，可開放予市民認識中醫藥知識。中醫院亦會結合現代科技，包括使用組裝合成法，管理上亦引進了智慧醫院的理念。

浸大：冀推動中醫臨床教育

浸大校董會暨諮議會主席陳鎮仁致辭時表示，會與18區中醫診所、教研中心通力合作，期望中醫醫院在2025年啟用時，可為香港市民帶來優質醫療服務，長遠可為香港、大灣區的中醫發展帶來更大貢獻。

醫院設9層 設400張病床 每日處理逾1000求診名額

中醫醫院發展計劃辦事處總監張偉麟指，醫院距離將軍澳市中心只是幾分鐘車程，設有地庫及地面上7層，即合共9層樓，1至3層會是門診服務，將會提供照X光、復康運動等，在地下及1樓。2樓就有社區健康服務、培訓設施，由於中醫醫隊是將來中醫中藥培訓基地，故培訓設施齊全。樓上3層就是病房，其中一個樓層是日間病房，最高兩層就是住院病人，分不同專科，在病房治理及復康。

張偉麟指，中醫院服務完全展開後，將設400張床，診症量料每年可達31萬人次，整個設計有70間診治室和40間治理室，並設少量社區外展服務。中醫醫院以中醫為主醫院，但會有中醫為主、西醫輔助的服務，並會揀選中西醫結合有強處的疾病，以研究、創建治療模式，由中西醫共同治療。換言之，中醫院內會以中醫師為主要專業人員，但亦會有西醫元素，跟西醫在第二類的「中醫為主、西醫輔助」時，中醫可轉介予西醫，一同整合一套治療方案。該院每日24小時有中醫及西醫駐診。

浸大校長衞炳江指，香港人口老化嚴重，每4人就有一人超過60歲，料未來情況會再持續，希望中醫院可助醫療變格，而中醫院本身強調個人化治療，從預防、治療中入手，強化到社區個人化治療優勢。