沙中線｜港鐵周日再暫停來往旺角東至紅磡站服務　安裝架空電纜

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-28 12:18

為配合東鐵線過海段工程，港鐵表示下周日（7月4日）將再度暫停來往旺角東至紅磡站之間的列車服務，屆時會安排免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍塘站。今次為第6個周日暫停相關列車服務，港鐵表示，主行車線部分連接紅磡站新建月台的路軌接駁工程已完成，架空電纜亦按計劃安裝中。

港鐵表示，為將現有東鐵線路軌接駁至紅磡站新月台，旺角東站至紅磡站之間路段需作新軌道接駁工程，包括改動現有軌道以接駁到新路段、安裝架空電纜，以及改動部分現有信號系統設備，相關工程於今年1月開始，現時主行車線連接紅磡站新建月台的路軌接駁工程已完成，架空電纜亦按計劃進度安裝中。港鐵之前透露，一共有10個周日暫停來往旺角東至紅磡站的服務，連同周日的暫停服務日，即仍餘下4個周日須暫停旺角東來往紅磡的服務。

港鐵表示，當日會安排免費接駁巴士來往紅磡站及九龍塘站，不過其運載能力遠低於鐵路，效率亦受路面情況影響，車程或較正常情況長，故鼓勵乘客於當日預早計劃行程及尋找替代路線。港鐵續指，屯馬線已全線通車，如乘客當日由大學站往紅磡站，可於大圍站轉乘屯馬線，車程只需約31分鐘，預料較乘搭接駁巴士快45分鐘。

另外，港鐵於當日會實施特別票務安排，乘客如有票務查詢，可前往客務中心尋求協助。參考之前的安排，使用八達通的乘客，在紅磡站出閘，經接駁巴接續行程，可享半段甚至全段車程免費；毋須乘接駁巴轉駁的西鐵乘客，只要在紅磡站出閘，就可享免車費優惠，不過使用單程票則不受惠。至於使用九龍塘出閘、乘接駁巴士到紅磡站接駁東、西鐵的乘客，使若用八達通出閘，亦只會收取九龍塘出閘的車費。