屯馬線｜今起全線通車　過百鐵路迷通宵等坐頭班車　期望少啲壞車

社會新聞
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屯馬線今日﹙27日﹚正式全線通車，特別頭班車清晨5時50分開出。天未光，車站外已有過百名鐵路迷等候頭班車，直言心情興奮，多人徹夜未眠。

有排頭位的鐵路迷指，凌晨12時已到場等通宵，期待乘搭頭班車，即使有倦意亦一掃而空。他坦言，期望屯馬線全線通車後，「少啲故障｣

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(港鐵「屯馬線」網站截圖)

排頭位的冼先生去年已乘搭屯馬線一期頭班車，上周日（20日）紅磡站新月台啟用時，亦到場率先使用。他表示，自己居住於旺角，凌晨12時已到達宋皇臺站，徹夜未眠，一直與其他鐵路迷交談。雖有些少疲倦，不過直言心情「非常興奮」。他表示，今日會「隨便搭下先，慢慢享受旅程先」。他又期望，新線通車後「少啲壞車，少啲故障」。

另一名鐵路迷劉先生表示，昨日正式加入港鐵工作，晚上與同事一同見證西鐵尾班車，同樣通宵等頭班車。他透露，今日稍後時間會如常當值，在紅磡站新月台服務市民。他又稱，前一晚已不斷想像通車情境，直言期待已久。

屯馬線今日全線通車，港鐵已更新路線圖，「西鐵」已走進歷史。(港鐵圖片)

現年9歲的小鐵路迷崔小朋友居住於沙田區，在屯馬線沿線，今早約凌晨3時，與家人到達現場。他表示，過往未曾坐頭班車，但屯馬線是興建了十多年鐵路，動工時自己仍未出世，直言「等咗好耐」 。崔先生表示，今日陪小朋友到場，認為通車後更方便，自己於九龍城工作，更易掌握時間，巴士會塞車。

▼屯馬線特別頭班車開出情況▼

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鐵路迷在宋皇臺站月台，興奮等待特別頭班車。（鄭子峰攝）

頭班車早上5時50分開出

港鐵約於早上5時15分開放宋皇臺站，讓乘搭頭班車的市民入場。臨近5時50分，全場倒數｢3、2、1｣，車門除除關上，列車向屯門方向開出，有人高呼：｢屯馬線通車！｣

大約5時57分，列車到達紅磡站，港鐵管理層下車，港鐵行政總裁金澤培等人到月台與市民合照及派發口罩等紀念品。

▼屯馬線宋皇臺站▼

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▼宋皇臺站設「聖山遺粹」展覽▼

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▼屯馬線土瓜灣站▼

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▼屯馬線紅磡站▼

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