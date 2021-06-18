《頭條新聞》主持人曾志豪遭解僱　港台：梁繼璋等3人回歸瘋Show

撰文： 李恩慈 林穎嫺 最後更新日期： 2021-06-18 16:53

香港電台新任廣播處長李百全上任後，先後有多個節目被抽起，今（18日）再傳電台節目《瘋Show快活人》44歲主持曾志豪突然遭到解僱，其拍檔「貴花田」陳寶玲亦同被「炒魷」。曾志豪其後在社交媒體專頁發帖稱，已經離開港台，「可惜無機會正式和聽眾說再見。」 港台證實《瘋Show快活人》將更換主持，稱有關安排是配合港台第二台成立40周年而作出的節目變革。曾志豪形容解僱理由可笑，估計真正原因是其政治言論違反公司的主流氣氛。

曾志豪畢業於香港浸會大學傳理學院，其後一直在香港電台擔任節目主持，於2006年加入電視節目《頭條新聞》，飾演「小豪子」一角，以幽默的演繹評論政府施政，角色廣為觀眾熟悉。他也定期在明報、蘋果日報、信報、爽報、AM730、都市日報等報刊撰寫專欄，為香港產量甚高的專欄作家。

現時《瘋Show快活人》由曾志豪，貴花田及程振鵬主持。消息指，曾志豪和貴花田今被解僱，曾在Facebook專頁發帖公布，「各位我已離開了香港電台，可惜無機會正式和聽眾說再見」。

曾志豪會見傳媒說，今午完成恆常節目後，接到台長通知召見他和拍檔貴花田，稱由下周一開始，《瘋Show快活人》需更換3名主持。他的工作形式為Freelance（自由工作），非公務員或合約制，完成工作便與港台沒有任何關係，「換言之係即時已經完成所有工作，就被解僱咗。」

公司向他稱，正籌備「復刻版」節目，要找些經典主持人。他形容解僱理由可笑，因貴花田已在此節目工作26年，而現時節目收聽率及主持口碑俱佳，他認為此說法並不合理，「得啖笑」，又批評交接安排太倉促。

趕盡殺絕係依家香港特色，我唔會心存僥倖，無諗過走得甩。 曾志豪

曾志豪估計，他被解僱的真正原因牽涉政治，其言論違反公司的主流政治氣氛，「趕盡殺絕係依家香港特色，我唔會心存僥倖，無諗過走得甩。」他又稱，在現時政治環境下，早已有被算帳的心理準備，但有感「連累」拍檔貴花田，覺得遺憾。

曾志豪希望向聽眾說：「香港依家係家變，要面對變幻原是永恆。」他亦寄語港台同事「將每一日都當係Last Day（最後一天工作）」，不要留下遺憾。

港台回覆指，有關安排是配合港台第二台成立40周年而作出的節目變革，該台將由下周一（21日）起「復刻」《瘋Show快活人》，邀請主持梁繼璋、李麗蕊及馬小強回歸，延續節目輕鬆消閒的風格。

《香港01》亦已就事件向港台工會查詢，正待回覆。