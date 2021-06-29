交諮會今年首季接獲5492宗投訴　巴士增兩成　有人投訴屯赤隧道

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-06-29 19:45

交通諮詢委員會今（29日）公布今年第一季報告，一共有到5,492宗投訴及建議，較去季少17.2%；不過其中關於公共交通服務的投訴及建議，則較上季增4.3%，一共4,374宗，當中專營巴士的投訴及建議按季增兩成，共計1,943宗。

另外，去年啟用的屯赤隧道，其入口附近的龍富路收到市民投訴，指車速限制由每小時50公里改為70公里，之後又在短距離內減至50公里。報告指，運輸署已實施一系列短期改善措施，例如在迴旋處前的200米開始，實施每小時50公里的速度限制，而非原本的100米。

交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在2021年第一季共接獲5,492宗投訴及建議。（資料圖片）

投訴九巴佔專營巴士個案近半

報告指，有關公共交通服務的投訴及建議共有4,374宗，較上季的4,194宗上升4.3%；與2020年同季的3,622宗比較，則上升20.8%。報告續指，專營巴士涉及1,943宗，較上季多21.4%；按年多11.1%，其中與九巴有關的個案，一共901宗，比去年多99宗。在901宗中，涉及服務質量的有118宗，服務水準則有760宗。另外，龍運的個案一共有41宗，較上季少14宗。

至於城巴方面，兩個專營權合共有316宗，較去季多147宗，當中48宗涉及服務質量；服務水準的有264宗。新巴方面，一共有320宗，較上季多150宗，與服務質量有關的佔35宗；與服務水準有關的有282宗。

多項交通工具的投訴及建議（交諮會文件）

的士司機兜路及無禮被罰款

的士方面，相關個案共有1,301宗，較上季少12.2%，不過與2020年同期比，則上升16.4%。報告指，個案中有1,237宗涉及的士司機違規行為，佔95.1%。報告指，已將204宗個案交予警方處理，佔16.5%。報告提到，警方向交諮會交通投訴組交代188宗轉介個案的進展，當26宗已被票控，126宗投訴人撤銷投訴，其餘36宗則警方認為無足夠據證據。在票控個案中，有20名司機被法庭裁定違例駕駛，其中一人兜路被罰款600元；亦有一人因舉止無禮，及未有展示司機證，分別被罰款450元。

與的士有關的投訴及建議（交諮會文件）

另外，報告提到有一名市民，對龍富路南行線近龍富路廻旋處的安全問題表示關注。上述位置貼近屯赤隧道，該市民投訴指，該段龍富路的速度限制由每小時50公里，改為每小時 70公里，之後又在短距離內，突然減至每小時50公里，認為對道路使用者構成危險。

運輸署表示，已成立速度限制檢討工作小組，定期檢視車速限制。署方又指，已實施一系列短期交通改善措施，包括提供額外黃色橫條標記、「慢駛」道路標記、「迴旋處在前」及「道路向左急轉」的警告標誌，並在迴旋處前面200米，而非現時的100米，開始實施每小時50公里的速度限制。

報告又提到，有市民投訴新蒲崗崇齡街的電子行人過路發聲裝置，在早上約5時，對附近居民造成過量噪音滋擾，建議調低音量水平。運輸署表示，裝置由晚上11時至早上7時啟動，音量水平介乎50至70分貝，現時已將之最高音量水平下調至60分貝。