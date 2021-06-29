清新空氣藍圖｜目標2035年媲美東京、巴黎　現行指標仲差幾遠？

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-29 22:04

環境局新一份《香港清新空氣藍圖》今日（29日）出爐，當中定下目標為2035年前成為空氣質素媲美國際大城市的宜居城市。環境局局長黃錦星表示，本港水平比不少亞洲城市好，近似新加坡及台北，稍遜於東京，期望可在2035年追上東京及巴黎。 究竟本港的空氣質素和東京、巴黎相距多遠？根據台灣、日本及法國跟從的歐盟空氣質素指標中，歐盟標準最接近世界衞生組織的最終指標；而本港現行的標準則有多項目未達世衞最終指標。而根據去年全球不同城市微細懸浮粒子（PM2.5）的調查顯示，PM2.5濃度愈高排名則愈高，香港排名在新加坡、台北及東京等城市中為最高。

▼6月29日，環境局公布《香港清新空氣藍圖2035》▼

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黃錦星：全球未有城市符世衞指引

《香港清新空氣藍圖》中指，最終目標是令空氣質素符合世界衞生組織《空氣質素指引》的最終指標，但黃錦星沒有回應目標落實日期。本港空氣質素指標將於明年1月1日更新，將近貼近世衞最終指標；惟以現行指標而言，當中七項空氣污染物的標準中，僅得三項完全達到世衞最終指標，而臭氧及PM2.5的現行標準，僅符合世衞中期目標的最低要求。

黃錦星強調，目前沒有一個城市能全部符合世界衞生組織《空氣質素指引》，希望2035年前可「比肩國際」，追上東京、巴黎水平，成為空氣質素好的國際大城市。

（香港01製圖）

東京PM2.5年均濃度接近世衞最終指標

然而根據瑞士空氣監測公司「IQAir」及環保團體綠色和平發表的2020年全球空氣質素報告，本港空氣中的PM2.5年均濃度為立方米15.4微克，92個城市中排及為53。台北、法國巴黎、新加坡及日本東京則分別排64、65、66及72；當中東京的PM2.5年均濃度為立方米10.1微克，接近世衞最終指標立方米10微克，亦是在五個黃錦星曾提及的城市中，PM2.5年均濃度最低。

另外，根據各城市的空氣質素指標中，以法國跟從的歐盟空氣質素指標整體最接近世衞最終指標；而東京二氧化氮（NO2）每小時標準，更比世衞最終指標要求的嚴格；而台北及香港則接近，與世衞最終指標仍有距離。

環保團體批評港府無達標時間表

環保團體健康空氣行動回應批評，《藍圖》並無提出具體時間表，列明香港的空氣質素何時才能達致世衞最終目標，對此深表失望，並認為當局應採取更進取措施，加快步伐改善空氣污染問題。

另一環保團體綠惜地球則認為當局乏缺決心，《藍圖》中既沒有提出空氣質量水平達至世衞最終目標的時間表，亦沒有壓抑可吸入懸浮粒子和日趨嚴重的臭氧濃度積極對策，讓香港市民繼續受污染之害，並給人「開空頭支票」的感受。