艾莎尼及季候風夾擊　空氣污染嚴重　13個監測站指數爆燈10+

在東北季候風和熱帶氣旋艾莎尼外圍環流的影響之下，雖然香港今明兩天都普遍天晴，不過環境保護署今日（6日）錄得較平常高的空氣污染水平。和緩北至東北風帶來一股背景污染較高的大陸氣流，同時不利空氣污染物擴散，部分路邊及一般空氣監測站的空氣質素健康指數，稍後時間可能達至嚴重水平。 根據環保署網頁，下午3時，東涌及屯門的一般監測站，空氣質素健康指數錄得「10+」，即健康風險達嚴重水平；另有12個地區的一般監測站及路邊監測站，健康風險亦達甚高水平。到下午5時，錄得「10+」的監測站增至十個，其餘八個監測站的指數介乎8至10，屬甚高水平。到傍晚6時，18個監測站中，只有新界東五個在10+以下，指數介乎7至10（高至甚高水平）。

受東北季候風和熱帶氣旋艾莎尼外圍環流的共同影響，環保署指，雖然本港天氣普遍晴朗，但和緩北至東北風帶來一股背景污染較高的大陸氣流，同時不利空氣污染物擴散。該署續稱，日間的陽光有利光化煙霧現象，令臭氧及微細懸浮粒子在珠江三角洲區域內迅速形成，在巿區部分地區及路邊，較高的臭氧水平亦會加速二氧化氮的形成。

環保署預測本港稍後時間，部分一般及路邊空氣監測站的空氣質素健康指數，可能達至「10+」，即健康風險達嚴重水平。署方又稱，在風力增強之前，估計明日的空氣污染水平仍會較平常高。

↓↓空氣質素健康數小時內急惡化↓↓

傍晚僅新界東5個監測站未爆燈

根據環保署網頁，在下午3時，屯門及東涌的空氣質素健康指數已錄得「10+」，即健康風險達嚴重水平；其餘個一般及路邊監測站，包括銅鑼灣、中環、旺角等12監測站，健康風險亦達甚高水平；餘下的3個監測站，則同樣錄得高健康風險水平。

到傍晚6時，新界東有五個監測站仍維持在10+以下，當中將軍澳及大埔達10、沙田及北區為9、塔門指數最好只為７；其他13個監測站均達10+。

在下午5時，各區空氣質素健康指數達到甚高（紅色）至嚴重（黑色）級別。（環保署圖片）

本港空氣質素持惡化，到下午5時，八個一般監測站的空氣質素健康指數升至「10+」，另中環及旺角路邊監測站也達「10+」，合共十個監測站升至嚴重級別。餘下八個監測站中，也有四個的指數升至10，其餘四個則為8及9。

環保署︰健康風險達甚高或嚴重水平 應減少戶外逗留時間

環保署又指，當健康風險級別達到甚高或嚴重水平時，兒童、長者及心臟病或呼吸系統疾病患者，應減少或避免體力消耗及戶外活動；一般市民亦應減少戶外體力消耗，以及在戶外逗留的時間，尤其在交通繁忙的地方。該署指，由於空氣污染物對健康的影響因人而異，任何人士如有疑問或感到不適，應盡快諮詢醫護人員的意見。

另外，當空氣質素健康指數處於甚高水平時，環保署指，從事體力勞動戶外工作僱員的僱主，就應評估戶外工作風險，並採取適當預防措施保障僱員健康，例如減少戶外體力消耗和在戶外逗留的時間。