清新空氣藍圖｜黃錦星︰目標2035年追上東京、巴黎　增可再生能源

撰文： 勞敏儀 黃金棋 最後更新日期： 2021-06-29 16:24

環境局新一份《香港清新空氣藍圖》今日（29日）出爐，環境局局長黃錦星聯同發展局、食物及衞生局、環保署及運輸署召開記者會。黃指，過去十年間，路邊及一般監測站錄得的主要污染物，減少4至5成，能見度改善更有八成之多。 新一份《藍圖》目標在2035年香港空氣質素可媲美國際大城市，每5年檢討一次，而最終目標是令空氣質素符合世界衞生組織《空氣質素指引》。當局有六大主要行動，包括輸入更多潔淨能源、區域合作及綠色運輸等。黃又指，會致力增加本地可再生能源佔能源組合比例，會成立跨部門小組，例如針對氫能多管齊下推展，達至深度轉型。

環境局局長黃錦星表示，香港2013年推出首份《清新空氣藍圖》，2017年就檢討更新，10年來，香港空氣質素有改善。為應對氣候變化，除改善空氣，亦會深度減碳。他強調，目標在2035年香港空氣質素可媲美國際大城市，每5年會做一次檢討，而最終目標是令空氣質素符合世界衞生組織《空氣質素指引》。

黃錦星續指，新藍圖回顧過去進展，路邊及一般監測站錄得的主要污染物，過去10年間減少4至5成，能見度改善更有八成之多。對比2017的進展報告，對能源、路邊及船舶污染物，都已於2020年已達標。新一份藍圖有六大主要行動，包括綠色運輸、宜居環境、潔淨能源、科學管理、全面減排及區域協同。

黃指，本港水平比不少大城市好，近似新加坡及台北，稍遜於東京，認為本港高密度，遇到的區域挑戰較多，但強調政策進取，例如電動車普及化在亞洲名列前茅，巴士公司也積極回應，部分更試用氫能巴士、改善車廠通電設施。

環境保護署副署長馮浩然表示，目前沒有一個城市，能全部符合世界衞生組織《空氣質素指引》。面對臭氧濃度高企，新《藍圖》指在2012至2020年間，區域背景的臭氧濃度保持不變，但香港市區濃度上升了35%。由於近年與陸路運輸相關的政策大幅減少車輛排放的氮氧化物，導致市區內與臭氧相互消耗的情況減少，使臭氧濃度在市區錄得較高的升幅，故香港的臭氧水平相信會先略為增加，到達峰頂後才開始下降。

由於臭氧不是從污染源直接排出，而是由空氣中的氮氧化物及揮發性有機化合物（VOCs）在陽光下經光化學反應形成，不同化合物對光化學反應並不相同，氣候影響是另一個因素，故要有效快速減少臭氧形成，需要就本地的光化學反應作深入研究，找出形成臭氧的主要化合物和來源，才可以對症下藥。

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增本地可再生能源佔發電組合比例

黃續指，能源方面，新能源在發電組合上有兩重點，包括致力增加本地可再生能源比例，成立跨部門小組，例如針對氫能多管齊下，達至深度轉型。被問及會否開放內地電網，黃錦星沒有正面回應，僅指今年下半年更新氣候行動藍圖，概括相繼推出的藍圖，稍後將公佈內容，也會進一步交代可再生能源提升比例。在臭氧方面，他說粵港明年將更新訂立2025至2030區域減排目標，加緊區域合作及研究，在監察方面對症下藥。

環境局副局長謝展寰表示，相信未來15年本港空氣質素必定大幅改善，又認為本港已較不少亞洲城市好，但希望2030年追上東京、巴黎水平，成為空氣質素好的國際大城市。食衞局副局長徐德義指出，空氣質素與疾病有大關係，包括中風、慢阻肺病等。他指，改善空氣質素，可降低疾病風險、死亡風險，可減低醫療系統負苛。

運輸署副署長邱國鼎表示，市面有不同能源車輛，跨部門小組會留意新能源發展；當局正進行跨越2030的鐵路發展研究，運輸署將配合相關工作。

黃錦星指，今年會陸續推出多份藍圖，會環環相扣，未來將就能源組合安排有更詳細資料。（張浩維攝）

早前台山核電廠有懷疑洩漏事故，被問及如何增加市民對核電的信心。黃錦星表示大亞灣核電廠有本地電力公司參與，相信基於過去長期合作、資訊透明度及本地公司參與，有一定好處。另被問及引入核電是利大於弊還是弊大於利，黃錦星表示，發電燃料組合上，燃煤比例大減，天然氣增至近一半，認為善用大亞灣核電有明顯益處，稍後將有更多論述。

新一份《香港清新空氣藍圖》六大主要行動。（《藍圖》截圖）